München (ots) -- Vierter WM-Titel der Hockey-Männer als bewegende MagentaSport Original-Doku- Kinopremiere am 5. November in Hamburg- Ab 21. November bei MagentaSport und MagentaTVVom Europameister zum Weltmeister - getragen von Liebe zum Hockey, unbändigem Willen und einer Mannschaft, die füreinander alles gibt: MagentaSport erzählt die emotionale Reise der deutschen Hockey-Männer zum vierten WM-Titel in der Originalproduktion "HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!". Der Film ist die Liebeserklärung einer Mannschaft an ihren Sport, an ihre Fans, an ihre Nation. Er zeigt, welche große Stärke ein Team entwickeln kann, wenn es an sich glaubt, miteinander wächst, wenn Emotionen und Wille die größten Hindernisse überwinden. Die Dokumentation feiert im Rahmen der Partnerschaft mit dem Deutschen Hockeybund (DHB) am 5. November 2026 im CinemaxX am Dammtor in Hamburg ihre Premiere und geht anschließend mit dem DHB auf Kinotour durch Deutschland. Ab dem 21. November ist sie für Kunden und Kundinnen bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen.Bilder und Momente weit über den sportlichen Erfolg hinausMagentaSport hat als Medienpartner des DHB der Hockey-Weltmeisterschaft mit über 40 Live-Stunden und Rundum-Berichterstattung aus Belgien und den Niederlanden die große TV-Bühne geboten. Mit der Originalproduktion "HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!" setzen MagentaSport und der Deutsche Hockey-Bund diese gemeinsame Geschichte und Erfahrung eindrucksvoll in Szene. Entstanden in Zusammenarbeit mit der Produktionsgesellschaft Thinxpool und Autor Martin Hanebeck, zeigt "HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!" die Bilder und Momente, die über den sportlichen Erfolg hinausgehen: die Energie in der Kabine, das Vertrauen auf dem Platz, die stillen Minuten vor dem Anpfiff, die Rückschläge auf dem Weg zum Ziel, die hochemotionalen Augenblicke nach dem Schlusspfiff - und eine Mannschaft, die aus Emotionen und Wille eine außergewöhnliche Kraft entwickelt.Deutschlands erfolgreichster Bundestrainer; "Hier steckt so viel Herz, so viel Liebe füreinander drin""Was hier für Entwicklungen passiert sind - bei Leuten, die ich seit 15, 20 Jahren kennen -, ist absolut herausragend", sagt ein beseelter Bundestrainer André Henning nach dem WM-Sieg in der Kabine: "Hier steckt so viel Herz, so viel Liebe füreinander drin. Seid sehr stolz darauf, was ihr hier miteinander gemacht habt."Rückblick: Die deutsche Nationalmannschaft geht im Sommer 2026 nicht als WM-Favorit ins Turnier in Belgien und den Niederlanden. Angeführt von Cheftrainer André Henning, Deutschlands erfolgreichstem Bundestrainer, spielt sich die Mannschaft allerdings in einen Rausch und entwickelt einen Zusammenhalt und eine Kraft, die Grenzen des Sports sprengt. Und am Ende stehen sie wieder ganz oben. Mit dem WM-Pokal in der Hand nach der emotionalsten Reise dieses Sommers.Kinopremiere in HamburgDie große Premiere des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) findet am Donnerstag, 5. November, im CinemaxX am Dammtor in Hamburg statt. Ab 17.30 Uhr kommen die Protagonisten über den Roten Teppich, um 19.00 Uhr beginnt die Filmvorführung. Im Anschluss sprechen Bundestrainer André Henning, Spieler und Filmemacher Martin Hanebeck über den Weg zum WM-Titel, die Entstehung des Films und die Geschichten hinter den Bildern.Weitere DHB-Eventvorstellungen folgen in Berlin am 6. November, Köln am 10. November, München am 11. November und Heilbronn am 13. November. Auch dort geben Protagonisten Einblicke in den Film und in einen der emotionalsten Titelgewinne des deutschen Sports. Darüber hinaus wird "HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!" im November in weiteren CinemaxX-Kinos bundesweit gezeigt: am 6. November in Bielefeld, Bremen, Freiburg und Kiel, am 7. November in Dresden, am 8. November in Göttingen, Hannover, Kiel, Oldenburg, Stuttgart und Würzburg, am 13. November in Essen und Wuppertal sowie am 14. November in Krefeld und Mülheim. Ab 21. November ist "HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!" dann bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen.Link zum Trailer: https://cloud.thinxpool.de/s/ykoqc7tS6nHiDaE (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/kGgpIWNJU8TL)Die Heimat des Hockeys bei MagentaSport und MagentaTVMagentaSport und MagentaTV sind seit November 2024 Medienpartner des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) und übertragen seither verlässlich Spitzenhockey - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften der Frauen und Männer in der FIH ProLeague sowie Welt- und Europameisterschaften im Feld- und Hallenhockey.Hockey Youth Finals am 25. Oktober live bei MagentaSportVom 24. bis 25. Oktober 2026 präsentieren sich die besten deutschen Hockey-Nachwuchsteams auf der großen Bühne im Hockey-Park Mönchengladbach bei den Hockey Youth Finals. Am Sonntag, 25. Oktober überträgt MagentaSport ab 09:50 Uhr das Finale U16 (weiblich). Ab 11:50 Uhr steht das Finale U16 (männlich) auf dem Programm. Um 13.35 Uhr folgt das Finale U18 (weiblich) und ab 15:50 Uhr das Finale U18 (männlich). Die genauen Spielpaarungen für den 25. Oktober stehen erst am Vorabend (24. Oktober) nach den Halbfinals fest.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6374753