Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufung
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|233,85
|233,95
|13:13
|233,85
|233,95
|13:13
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:05
|3M: Was steckt hinter der höheren Gewinnprognose?
|12:54
|3M Co. Q3 Profit Climbs
|MAPLEWOOD (dpa-AFX) - 3M Co. (MMM) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last yearThe company's earnings totaled $1.373 billion, or $2.63 per share. This...
► Artikel lesen
|12:36
|3M Non-GAAP EPS of $2.50 beats by $0.12, revenue of $6.6B misses by $10M
|12:11
|Amazon-Deal beflügelt 3M-Aktie
|Die 3M-Aktie legt nachbörslich um mehr als fünf Prozent zu. Der US-Industriekonzern baut seine Zusammenarbeit mit Amazon im Rechenzentrumsgeschäft aus. Der US-Konzern 3M profitiert zunehmend vom milliardenschweren...
► Artikel lesen
|11:54
|Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufung
|Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufun
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:06
|ABB schlägt bei Auftragseingängen alle Rekorde
|12:58
|ABB verbucht Rekordaufträge dank Rechenzentren-Boom
|12:10
|Aktien Europa: Weitere Verluste - Zyklische Werte unter Druck
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Damit setzten sich die Abgaben vom Wochenbeginn fort. "Die Nervosität an den internationalen Aktienmärkten nimmt...
► Artikel lesen
|12:09
|ABB beschleunigt Wachstum im dritten Quartal weiter
|Zürich - ABB ist mit viel Schwung unterwegs. Der Industriekonzern hat sein hohes Wachstumstempo im dritten Quartal 2026 noch einmal erhöht, eine Verlangsamung ist nicht in Sicht. Vor allem der Auftragseingang...
► Artikel lesen
|12:03
|Aktien Frankfurt: KI-Werte belasten den Dax - Lage trübt sich weiter ein
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Angeführt vom Schwergewicht Siemens prägten Kursverluste bei Einzelwerten mit KI-Fantasie...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:06
|Amazon to invest $18B in Germany in 2027: Amazon to expand its web services, satellite connectivity, ...
|12:58
|Cloud, Raketen und Logistik: Amazon investiert Milliarden in Deutschland
|12:55
|Logistik, KI, Raketen: Amazon will 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren
|12:46
|Amazon plant Investitionen von rund 16 Milliarden Euro
|12:45
|"Invest in Germany Summit": Amazon kündigt 16 Milliarden Euro Investitionen für 2027 in Deutschland an
|Berlin (ots) - Amazon plant, 2027 mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Die neuen Investitionen umfassen Arbeitsplätze, Technologie und Infrastruktur. Dazu gehören der Ausbau von...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:07
|Die Telekom erweitert MagentaTV um den Sender DFB.TV
|11:54
|Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufung
|Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufun
► Artikel lesen
|11:27
|Deutsche Telekom schüttelt SpaceX-Schock ab: Geht es jetzt wieder nach oben für die Aktie?
|Die Aktie der Deutschen Telekom ist nach dem SpaceX-Schock wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückgekehrt. Nach dem Rücksetzer auf 24,5 Euro erholte sich der Aktienkurs. Nun ist die Erholung aber in eine...
► Artikel lesen
|11:10
|Deutsche Telekom-Aktie: Sind jetzt wirklich 40 Euro drin?
|Die Deutsche Bank hält an ihrer Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom fest. Am Montag bestätigte Analyst Robert Grindle sein Votum Buy mit einem Kursziel von 40 €. Die T-Aktie gab am selben Vormittag...
► Artikel lesen
|10:47
|DFB.TV jetzt auch bei MagentaTV
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:14
|Siemens: DAX-Schwergewicht rutscht weiter ab - Analysten bleiben positiv
|Die Aktie von Siemens gibt deutlich nach, nachdem schwache Zahlen des Rivalen ABB die Anlegerstimmung im Industriesektor trüben. Experten sehen kurzfristige Risiken für den Titel, setzen aber auf positive...
► Artikel lesen
|12:10
|Aktien Europa: Weitere Verluste - Zyklische Werte unter Druck
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Damit setzten sich die Abgaben vom Wochenbeginn fort. "Die Nervosität an den internationalen Aktienmärkten nimmt...
► Artikel lesen
|12:03
|Aktien Frankfurt: KI-Werte belasten den Dax - Lage trübt sich weiter ein
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Angeführt vom Schwergewicht Siemens prägten Kursverluste bei Einzelwerten mit KI-Fantasie...
► Artikel lesen
|11:54
|Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufung
|Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufun
► Artikel lesen
|11:31
|ALARM bei Siemens: Unsere Experten vergeben nur eine 5+ - das ist der Grund!
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:03
|Aktien Frankfurt: KI-Werte belasten den Dax - Lage trübt sich weiter ein
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Angeführt vom Schwergewicht Siemens prägten Kursverluste bei Einzelwerten mit KI-Fantasie...
► Artikel lesen
|11:54
|Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufung
|Telekom-Allianz | 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Vonovia: Abstufun
► Artikel lesen
|10:50
|Trotz eines Sondierungspapiers von Rot-Grün-Rot in Berlin mitsamt Vergesellschaftungsplänen gibt sich Vonovia siegessicher
|Trotz teils heftiger Kritik auch aus den eigenen Reihen haben sich die Berliner SPD sowie die Grünen auf Sondierungsgespräche mit der Wahlsiegerin Die Linke geeinigt. Am Wochenende wurde dazu ein erstes...
► Artikel lesen
|10:26
|Vonovia: Was Anleger zum Enteignungsstreit wissen müssen
|09:59
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste drücken Dax unter Vortagstief
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Laut den Experten der Landesbank Helaba sind neben den hohen Energiepreisen auch...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|3M COMPANY
|145,45
|+0,66 %
|ABB LTD
|76,34
|-4,79 %
|AMAZON.COM INC
|233,85
|-0,09 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|25,680
|+0,43 %
|SIEMENS AG
|256,75
|-3,55 %
|VONOVIA SE
|15,975
|-3,59 %