München (ots) -- Offizieller Sender des DFB ab heute im MagentaSport-Angebot enthalten- Live-Events, Highlights, Magazine, Dokus und exklusive Einblicke in die DFB-Teams- Empfang auch über alle MagentaTV PlattformenNoch mehr Sport, noch mehr Inhalte, noch mehr Hintergrund zu den DFB-Teams - und das ohne Zusatzkosten: MagentaSport integriert ab diesem Dienstag DFB.TV vollständig in sein Angebot. Damit erhalten MagentaSport-Kunden ohne Mehrkosten den direkten Zugriff auf den offiziellen Sender des Deutschen Fußball-Bundes, der Live-Fußball, Highlights, Magazine, Dokus und exklusiven Zugang zum deutschen Top-Fußball bündelt. Ein guter Mehrwert zum ohnehin breiten Fußball-Angebot, das alle Spiele der 3. Liga und die Google Pixel Frauen-Bundesliga beinhaltet.Parallel ist DFB.TV im Rahmen des MagentaSport Portfolios auch über MagentaTV auf Kanalplatz 322 empfangbar. Voraussetzung für die Nutzung bei MagentaTV ist entweder ein MagentaSport-Abo oder eines der Pay-TV-Pakete Big TV beziehungsweise Family. MagentaTV hält außerdem die umfangreichen Übertragungsrechte an der FIFA Frauen-WM 2027, FIFA U20 WM 2027, der UEFA Euro2028 sowie der FIFA WM 2030."Fußball begeistert mit seiner Vielfalt Millionen von Menschen. Genau dieser Vielfalt bieten wir jetzt eine noch größere Bühne. Mit DFB.TV holen wir ein starkes Angebot zu MagentaTV und MagentaSport, das weit über die großen Turniere hinausgeht und den deutschen Fußball in all seinen Facetten an einem Ort erlebbar macht. Und das von den Nationalteams bis hin zu den Amateurligen der Männer, der Frauen und im Jugendbereich. Wir freuen uns sehr, mit dem DFB einen weiteren starken Partner auf unseren Plattformen begrüßen zu dürfen. So machen wir unsere Sportangebote zur Heimat für Fußballfans", sagt Dr. Jörg Richartz, Vice President Steuerung und Vermarktung TV.Bendix Eisermann, Geschäftsführer DFB.TV: "Durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom bauen wir die Reichweite von DFB.TV weiter aus. Damit machen wir es allen Fußballfans noch einfacher, den Sender, der die Sportart in seiner ganzen Breite zeigt, zu empfangen. MagentaTV und MagentaSport Kunden können sich ab sofort auf besondere Einblicke in die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs freuen."24/7-Sender rund um den deutschen FußballMit DFB.TV erweitert MagentaSport sein Fußballangebot um einen weiteren 24/7-Sender, der seit Mai 2026 die ganze Breite des deutschen Fußballs abbildet - von den Nationalmannschaften über Frauen- und Nachwuchswettbewerbe bis hinein in den Amateurbereich. Zum Programm gehören unter anderem Spiele der 2. Frauen-Bundesliga, des DFB-Pokals der Frauen, ausgewählte Partien aus 4 der 5 Regionalligen und Amateurligen, der Finaltag der Amateure sowie Futsal, Beachsoccer und der DFB-ePokal. Als nächstes Highlight ist auch die Konferenz beim DFB-Pokal der Frauen Anfang November zu sehen. Hinzu kommen Highlight-Magazine, Interviews, Live-Pressekonferenzen, Archivinhalte und Hintergrund-Formate wie "DFB-Kompakt" und "DFB-Magazin".Auch die Nationalmannschaften stehen im FokusAuch die Nationalmannschaften stehen programmlich im Mittelpunkt: Mit "Inside - Das Nationalmannschafts-Magazin" hat DFB.TV ein neues Live-Studioformat rund um die DFB-Teams gestartet. Hinzu kommen Watchpartys als Second-Screen-Angebot zu Spielen der Männer-Nationalmannschaft mit Live-Daten, Analysen, Gästen und Eindrücken aus dem Stadion oder Studio. Außerdem zeigt DFB.TV ausgewählte U-Länderspiele live und in voller Länge, zuletzt etwa U16-, U17- und U20-Partien. Ergänzt wird das Angebot durch Highlight-Shows, Dokumentationen, historische Spiele und besondere Momente aus der deutschen Fußballgeschichte.Top-Rechte mit DFB-Teams bei MagentaTVDie Integration von DFB.TV passt ausgezeichnet ins Rechte- sowie Programm-Portfolio von MagentaTV und MagentaSport. Sie umfasst neben der Männer-Nationalmannschaft auch die Frauen-Nationalmannschaft, die U20 sowie die Rechte an allen Spielen der 3. Liga und der Frauen Bundesliga. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde unter anderem vereinbart, dass DFB.TV Content von der Telekom rund um die Frauen-WM 2027 für Formate nutzen kann, darunter beispielsweise Highlight-Clips. Zudem wird DFB.TV vor, während und nach der Frauen-WM 2027, der EURO 2028 und der WM 2030 vom deutschen Team und den Turnieren berichten, was die Berichterstattung von MagentaTV um weitere Blickwinkel ergänzt.Über MagentaSportFußball, Eishockey, Basketball, Golf und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Champions League sowie Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Dazu internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Hinzu kommt Red Bull TV mit unter anderem Red Bull TV Motorsport. Insgesamt umfasst das Angebot mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.Weitere Informationen: www.magentasport.de (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/H5KX2Zaot1yQ)Und: www.magenta.tv (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/jYAPywXJd-We)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6374773