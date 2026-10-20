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Markus Weingran
20.10.2026 15:27 Uhr
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(1)

Gewinner der Telekom-Allianz: 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Fresenius: Analystenlob

SpaceX hat mit seinen Plänen in den Mobilfunkmarkt einzusteigen, Aktien aus der Branche ordentlich unter Druck gesetzt. Jetzt möchte ein Quartett rund um die Deutsche Telekom zurückschlagen. Wer gewinnt bei diesem Plan?Vier Telekom-Riesen gegen Elon Musk: Der Angriffs-Plan auf Starlink! Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone wollen gemeinsam ein europäisches Satelliten-Mobilfunknetz vorantreiben. Künftig sollen normale Smartphones auch ohne Mobilfunkmasten direkt über Satelliten kommunizieren können. Die vier Konzerne haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet und prüfen eine gemeinsame Bewerbung um europäische Funkfrequenzen. Die Satelliten soll ein externer Partner …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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