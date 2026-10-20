Gewinner der Telekom-Allianz: 3M: Amazon-Deal | Siemens: ABB-Zahlen belasten | Fresenius: Analystenlob

SpaceX hat mit seinen Plänen in den Mobilfunkmarkt einzusteigen, Aktien aus der Branche ordentlich unter Druck gesetzt. Jetzt möchte ein Quartett rund um die Deutsche Telekom zurückschlagen. Wer gewinnt bei diesem Plan?Vier Telekom-Riesen gegen Elon Musk: Der Angriffs-Plan auf Starlink! Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone wollen gemeinsam ein europäisches Satelliten-Mobilfunknetz vorantreiben. Künftig sollen normale Smartphones auch ohne Mobilfunkmasten direkt über Satelliten kommunizieren können. Die vier Konzerne haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet und prüfen eine gemeinsame Bewerbung um europäische Funkfrequenzen. Die Satelliten soll ein externer Partner …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran