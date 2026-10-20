Unterföhring (ots) -Im Wahlkampf 2025 verspricht Friedrich Merz einer Schulklasse bei "Kannste (nochmal) Kanzler?" in SAT.1: Wenn er die Wahl gewinnt, empfängt er die Kinder im Kanzleramt und sie musizieren zusammen. Jetzt löst er das Versprechen ein. Anlässlich der SAT.1-Themenwoche "Zeit für Kinder" machen sich 15 Schülerinnen und Schüler auf den Weg nach Berlin, um ihn wiederzusehen - in "Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz" am Sonntag, 22. November 2026, um 11:30 Uhr, direkt nach dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen am Sonntag".Mit Instrumenten und Fragen im Gepäck stehen die Kinder beim Kanzler auf der Matte. Politisch unter Druck, muss Merz auch hier um Vertrauen für seinen Kurs werben. Die jungen Besucher wollen wissen: Welchen Stellenwert haben Kinderrechte? Was unternimmt der Kanzler für Frieden und Sicherheit? Wie begegnet die Politik der Klimakrise? Und natürlich: Hat er ihren Song geübt?"Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz" ist Teil der SAT.1-Themenwoche anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte (20. November). Unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam: Zeit für Kinder" macht SAT.1 vom 16. bis 22. November Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen zum großen Thema und zeigt u.a. täglich themenbezogene Beiträge im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" und 90-sekündige Wissensinseln.Produziert wird "Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz" von der RedSeven Entertainment GmbH."Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz" in der SAT.1-Themenwoche "Gemeinsam statt einsam: Zeit für Kinder" am Sonntag, 22. November, um 11:30 Uhr in SAT.1 und streamen auf JoynPressekontakt:Hendrik HübnerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1176hendrik.huebner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreinerclarissa.schreiner@ProSiebenSat1.comSAT.1Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6374770