Unterföhring (ots) -Dieser Fall hat ihn nie losgelassen! "Richter Alexander Hold" kehrt am Montag, 26. Oktober, 20:15 Uhr, in SAT.1 für einen spektakulären Prozess ans Landgericht zurück. Im Prime-Time-Film "Der Prozess seines Lebens" wirft ein brutaler Mordversuch an Geschäftsmann Andreas L. neues Licht auf eine Entführung, die vor 16 Jahren das Leben einer Familie für immer verändert hat.Was damals passierte:Ein Einbrecher entführte das schlafende Baby von Andreas und Daniela. Der Großvater versuchte noch einzugreifen und musste mit dem Leben bezahlen. Mutter Daniela bekam ihre Tochter später zwar zurück, doch das Trauma blieb. Jahre später wird nun Andreas Opfer eines brutalen Mordversuchs. Hängen der Anschlag und die Entführung von damals zusammen? Alexander Hold rollt den Fall neu auf.Der Prime-Time-Film läutet das TV-Comeback von Richter Alexander Hold ein, denn bereits am Tag darauf, am Dienstag, 27. Oktober 2026, geht es täglich um 18:00 Uhr mit "Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle" weiter. In 50 neuen Folgen werden mutmaßliche Einbrecher, Entführer und Erpresser beim bekanntesten TV-Richter Deutschlands vorstellig.Produziert werden "Richter Alexander Hold - Der Prozess seines Lebens" und "Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle" von filmpool entertainment."Richter Alexander Hold - Der Prozess seines Lebens" am 26. Oktober, 20:15 Uhr, in SAT.1 und streamen auf Joyn, sowie 50 neue Folgen "Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle", ab 27. Oktober, täglich, 18:00 Uhr, in SAT.1 und streamen auf Joyn.Pressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comSAT.1Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6373548