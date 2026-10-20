20. Oktober 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - freut sich, weitere Bohrerfolge bei seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt zu geben, wo die Verlängerung der Bohrung BA-006 am Zielgebiet "North" weitere rund 40 m einer robusten Kalimineralisierung durchschnitten hat, wodurch sich die kumulierte Kalimineralisierung auf 120 Meter erstreckt. Das Bohrloch BA-006, das auf eine Endtiefe von 735,32 m erweitert wurde, hat nun insgesamt etwa 120 m Kalimineralisierung durchschnitten - eine beeindruckende Steigerung gegenüber den zuvor identifizierten etwa 80 m (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2026). Dieses herausragende Ergebnis unterstreicht einmal mehr die Ausmaße des mineralisierten Systems und das wachsende Potenzial des Kaliprojekts Banio.

Farhad Abasov, Vorstandsvorsitzender von Millennial, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, ein weiteres äußerst vielversprechendes Bohrergebnis aus dem Kaliprojekt Banio bekannt zu geben. Die Ergebnisse aus dem Bohrloch BA-006 sind aus mehreren Gründen von Bedeutung:

BA-006 ist das erste Bohrloch, das alle bekannten Kalizyklen in diesem Gebiet durchdrungen hat, was unsere Interpretation stützt, dass die Evaporitsequenz und die Kalimineralisierung zum westlichen Teil des Projektgebiets hin an Mächtigkeit zunehmen. Das Bohrloch hat erneut eine herausragende Kalimineralisierung in Form von abwechselnd auftretendem Carnallit und Halit bestätigt, darunter zahlreiche mächtige Carnallit-Kalischichten mit einer Gesamtmächtigkeit von etwa 120 m. BA-006 erweitert den bekannten Kalifußabdruck westlich des derzeitigen Gebiets der Mineralressourcenschätzung ("MRE") erheblich und bringt die Mineralisierung näher an die geplante Aufbereitungsanlage und die geplanten Standorte für Tiefwasserhäfen heran. Sobald alle Bohrdaten ausgewertet und zusammengestellt sind, wird eine aktualisierte MRE erstellt, die eine wichtige Grundlage für die laufende endgültige Machbarkeitsstudie ("DFS") bildet. Die DFS liegt weiterhin im Zeitplan für den Abschluss bis Ende 2026."

Die Bohrung BA-006 befindet sich etwa 4 km westlich von BA-001 und wurde angelegt, um sowohl die westliche Fortsetzung der in BA-001 durchteuften Kalimineralisierung als auch deren südliche Ausdehnung von BA-002 aus zu untersuchen (siehe Abbildung 1). Vorläufige Bohrprotokolle deuten darauf hin, dass BA-006 etwa neun Evaporitzyklen (Zyklen II bis X) durchschnitten hat, wobei in jedem Zyklus eine Kalimineralisierung vorhanden war. Bemerkenswert ist, dass BA-006 erstmals im Rahmen des Projekts die Zyklen IX und X durchschnitten hat, was die Interpretation stützt, dass die Kalimineralisierung nach Westen hin an Mächtigkeit zunimmt.

Die Untersuchung des neuen Bohrkerns von BA-006 bestätigt eine ausgeprägte horizontale Schichtung, die von abwechselnden Halit- und Carnallit-Schichten dominiert wird (siehe Fotos 1 und 2 unten). Vorläufige Bohrkernaufzeichnungen schätzen die kumulative Mächtigkeit der wichtigsten Carnallitit-Flöze auf etwa 120 m. Die detaillierte Bohrkernaufzeichnung, die abschließende Interpretation der Evaporitzyklen und die Identifizierung der Flöze sowie die geophysikalischen Bohrlochmessungen sind noch im Gange. Die Aufbereitung der Bohrkerne und die Probenahme werden voraussichtlich in den nächsten Wochen bei " " abgeschlossen sein; anschließend werden die Proben zur Analyse an den Saskatchewan Research Council ("SRC") übermittelt.

Foto 1: Roter, carnallitreicher Kern aus BA-006, der massiven Carnallit mit gebändertem Halit in einer Tiefe von ca. 696,3 m bis 699,3 m zeigt

Foto 2: Roter, carnallitreicher Bohrkern aus BA-006 mit Carnallit und zwischengelagertem Halit in einer Tiefe von ca. 714,3 m bis 717,3 m

Das Bohrprogramm der Phase 2 dient dazu, die Tiefe und die seitliche Ausdehnung der kaliumreichen Horizonte zu untersuchen und das geologische Verständnis der Mineralisierung über die Grenzen der Mineralressourcenschätzung ("MRE") von 2025 hinaus zu vertiefen. Die in Bohrung BA-006 identifizierten zusätzlichen Kalihorizonte erweitern die bekannte mineralisierte Fläche nach Westen und könnten möglicherweise in Zukunft weitere Tonnagen zur aktuellen Ressourcenbasis des Projekts beitragen, die eine gemessene MRE von 648,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,7 % KCl, eine angezeigte MRE von 1,8 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl sowie eine abgeleitete Mineralressource (MRE) von 3,56 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl (siehe Pressemitteilungen vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025). Die geologischen Ergebnisse aus BA-006 könnten, sobald die Ergebnisse von SRC vorliegen, in eine aktualisierte MRE einfließen, deren Fertigstellung im Rahmen der DFS bis Ende 2026 angestrebt wird.

Abbildung 1: Lage von BA-006 und der geplanten Bohrlöcher mit dem MRE-Umriss für 2025.

Derzeit laufen Bohrarbeiten am Bohrstandort BA-007, der nordwestlich von BA-006 liegt (siehe Abbildung 1). Darüber hinaus wurde der obere Abschnitt des Bohrlochs BA-008 vor Ort fertiggestellt und ist nun bereit für den Beginn der Diamantkernbohrung, sobald das Bohrloch BA-007 abgeschlossen ist.

Das Unternehmen treibt seine endgültige Machbarkeitsstudie zum Banio-Kaliprojekt weiter voran, die von Micon International in Zusammenarbeit mit Zenito Ltd. und Agapito Associates LLC zügig vorangetrieben wird. Die ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH wird das Projekt weiterhin unterstützen, indem sie geologisches Fachwissen zum Gabun-Kongo-Becken bereitstellt und das laufende Bohrprogramm mit geologischen Auswertungen begleitet.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo. (Ontario), einem Direktor des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

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MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

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