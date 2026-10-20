Die Siemens Energy-Aktie kommt nach dem jüngsten Erholungsversuch erneut massiv unter Druck. Seit dem Frühjahrshoch summieren sich die zwischenzeitlichen Verluste bis zum Spike-Tief der Vorwoche bereits auf rund -36%. In meiner letzten Analyse hatte ich nach der erfolgreichen Verteidigung der Unterstützungszone zwischen 136,30 und 133,30 € einen Ausbruch über 141,95 € mit anschließendem Potenzial bis 149,44 € favorisiert. Der Aufwärtsimpuls setzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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