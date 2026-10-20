Mister Spex SE,
Berllin
Wertpapierart: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE000A3CSAE2
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Regulierter Markt - General Standard
Änderung ab 21. Oktober 2026
Frankfurt am Main, den 20. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
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