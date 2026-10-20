Am Dienstag standen deutsche Nebenwerte unter dem Eindruck eines schwachen Gesamtmarkts. Chipzulieferer und Immobilienwerte gerieten unter Druck. Auf Unternehmensebene gab es dennoch Lichtblicke: Branicks kommt bei der Restrukturierung voran, Mutares plant einen Verkauf in Polen und technotrans meldet Nachschub aus dem Rechenzentrumsgeschäft. Branicks gewinnt Zeit bis 2030: Für Branicks Group (ISIN: DE000A1X3XX4) war der Dienstag ein wichtiger Schritt. Die Gläubiger der Unternehmensanleihe über 400 Millionen Euro, die ursprünglich 2026 fällig war, stimmten der Umschuldung mit 99 Prozent der abgegebenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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