Die globale, auf KI ausgerichtete Cloud-Kommunikationsplattform Infobip verstärkt ihre Zusammenarbeit mit Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), um die Kundenbindung durch WhatsApp-basierte Dialogerlebnisse zu transformieren, die auf eine stärkere Personalisierung und schnellere Kundeninteraktionen ausgelegt sind.

Da indonesische Verbraucher zunehmend ein "Digital-First"-Kaufverhalten an den Tag legen, entwickelt Yamaha Indonesia die Art und Weise weiter, wie das Unternehmen während des gesamten Kaufprozesses mit seinen Kunden in Kontakt tritt. Heutzutage informieren sich Motorradkäufer oft über Yamahas Social-Media-Kanäle, Websites und Videorezensionen auf YouTube, bevor sie Händlerbesuche absolvieren, was die Erwartungen an Marken erhöht, eine schnelle, nahtlose und hochgradig personalisierte Kommunikation zu bieten.

Seit mehr als zwei Jahren unterstützt Infobip Yamaha Indonesia beim Aufbau vernetzter Strategien zur Kundenbindung, die WhatsApp in das gesamte digitale Ökosystem des Unternehmens integrieren, einschließlich seiner Websites, Social-Media-Plattformen und Kundenkontaktpunkte. Die Zusammenarbeit spiegelt die wachsende Bedeutung von Dialog-Messaging in Indonesien wider, einem der weltweit größten WhatsApp-Märkte mit mehr als 230 Millionen Nutzern landesweit.

Da mehr als 75 der Kunden von Yamaha Indonesia WhatsApp aktiv nutzen, ist die Plattform zu einem zentralen Bestandteil der Kundenkommunikationsstrategie des Unternehmens geworden. Mit der Technologie, dem Fachwissen und der Unterstützung von Infobip hat Yamaha Indonesia seine Fähigkeit verbessert, personalisierte Gespräche zu führen, die Erfassung und Nachverfolgung von Leads zu optimieren, Remarketing-Initiativen zu unterstützen und sinnvollere Kundeninteraktionen zu schaffen, die über die Markenbekanntheit hinausgehen und sich positiv auf das Geschäft auswirken.

"Die Kundenerwartungen im Automobilmarkt entwickeln sich weiter, insbesondere in Bezug auf Geschwindigkeit, Komfort und Personalisierung. Was diese Zusammenarbeit so wirkungsvoll macht, ist das Engagement von Yamaha Indonesia, vernetzte Erlebnisse über die gesamte Customer Journey hinweg zu schaffen. Gemeinsam ermöglichen wir dynamischere und skalierbarere Dialoge, die dazu beitragen, Kundenbindung in messbaren geschäftlichen Mehrwert umzuwandeln", sagte Kukuh Prayogi, Enterprise Business Director bei Infobip in Indonesien.

"Wir bei Yamaha Motor Indonesia sind davon überzeugt, dass digitale Interaktion jede Phase der Customer Journey bereichern sollte. Die Zusammenarbeit mit Infobip hat uns dabei geholfen, eine stärker vernetzte und reaktionsschnelle Kommunikation zu schaffen, die die Kunden dort abholt, wo sie sich gerade befinden über die Kanäle, denen sie am meisten vertrauen. Da sich die Kundenerwartungen ständig weiterentwickeln, ermöglicht uns diese Zusammenarbeit, näher an unseren Kunden zu bleiben und Erlebnisse zu bieten, die relevanter, zeitnaher und aussagekräftiger sind", sagte Adita, Digital Customer Experience Manager bei PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Infobip und Yamaha Indonesia werden die Automatisierung, die Chatbot-Erfahrungen und personalisierte Kommunikationsabläufe weiter verbessern, um das Kundenengagement in der gesamten indonesischen Automobilbranche weiter zu steigern.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, auf der Unternehmen mithilfe von KI als treibender Kraft für Innovation vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können.

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