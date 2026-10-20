HALIFAX, NOVA SCOTIA - 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Axo Metals Corp. (TSXV: AXO) ("Axo", "Axo Metals" oder das "Unternehmen" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-corp/) freut sich, die neuesten Bohrergebnisse aus seinem Projekt San Antonio in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrungen konzentrierten sich auf das kürzlich entdeckte Zielgebiet Luz del Cobre, da das Unternehmen weiterhin starke Mineralisierungen weit außerhalb der jüngsten Ressource bei San Antonio findet.

"Die Bohrungen in San Antonio liefern weiterhin hervorragende Ergebnisse, während wir die Nachfolgearbeiten an der zuvor bekannt gegebenen Entdeckungsbohrung 26-048 fortsetzen", sagt Jonathan Egilo, President & CEO. "Wir sind besonders begeistert vom Zielgebiet Luz del Cobre, da es in unmittelbarer Nähe zu unserer bestehenden und genehmigten Infrastruktur liegt und zudem starke oxidische Goldmineralisierungen entweder direkt an der Oberfläche oder in relativ geringer Tiefe zu beobachten sind. Da zwei unserer drei Diamantkernbohrgeräte weiterhin auf Bohrungen zur Ressourcenerweiterung ausgerichtet sind, freuen wir uns darauf, weiterhin zu zeigen, dass San Antonio an Größe gewinnt."

Bohrergebnisse aus San Antonio

Axo Metals gibt die Ergebnisse von 33 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.700 Metern bekannt. Die heutigen Ergebnisse umfassen Bohrungen auf der kürzlich bekannt gegebenen Entdeckung Luz del Cobre und knüpfen an die herausragende Bohrung SOSAP-26-048 an, die, wie bereits bekannt gegeben, 46,5 Meter mit einem Gehalt von 1,43 g/t Au an Oxidmineralisierung direkt ab der Oberfläche lieferte. Das Zielgebiet Luz del Cobre liegt etwa 750 Meter östlich der auf den Tagebau Sapuchi begrenzten Ressource. Neben den Bohrungen im Zielgebiet Luz del Cobre enthält die heutige Bohrungsmitteilung Ergebnisse aus der Lücke zwischen dem Zielgebiet Luz del Cobre und der Sapuchi-Ressource sowie weitere Untersuchungen am Randbereich der Lagerstätte Sapuchi.

Die neuen Ergebnisse im Gebiet Luz del Cobre sind weiterhin ermutigend, darunter die Bohrung SOSAP-26-069, die direkt ab der Oberfläche 48,0 Meter mit 1,18 g/t Au in oxidischem Material lieferte. Erste Bohrungen in der Lücke zwischen Luz del Cobre und Sapuchi haben eine mineralisierte Streichlänge von mindestens 450 Metern bestätigt. Während das Unternehmen die Lagerstätte Sapuchi aufgrund der hohen Oxidgehalte und der günstigen Topografie weiterhin als hervorragende Option für einen ersten Tagebau betrachtet, weist die Unternehmensleitung darauf hin, dass Luz del Cobre nur etwa 1,8 km von der bestehenden Anlageninfrastruktur entfernt ist und - da es sich bei dem Gebiet um einen ehemals produzierenden Tagebau handelt - bereits über Transportstraßen an die Infrastruktur von San Antonio angebunden ist. Daher bewertet das Unternehmen Luz del Cobre als eine weitere vielversprechende Option, die zu Beginn der Lebensdauer der Mine San Antonio abgebaut werden könnte.

Zu den Highlights der heutigen Ergebnisse zählen:

- Bohrung SOSAP-26-069, die auf den ersten 48,0 Metern direkt ab der Oberfläche einen Gehalt von 1,18 g/t Au lieferte. Die Bohrung wurde in der Zone Luz del Cobre, ca. 750 m östlich der im Tagebau gewonnenen Sapuchi-Ressource, angesetzt.

- Bohrung SOSAP-26-083, die in Luz del Cobre ab einer Tiefe von nur 12 Metern über 15,0 Meter einen Gehalt von 3,94 g/t Au lieferte.

- Bohrung SOSAP-26-053, die am äußeren Rand von Sapuchi angesetzt wurde, durchteufte mehrere Zonen, darunter 22,0 Meter mit 1,62 g/t Au, 11,0 Meter mit 1,72 g/t Au und 17,0 Meter mit 0,94 g/t Au.

- Bohrung SOSAP-26-077 lieferte bei Luz del Cobre ab der Oberfläche 0,88 g/t Au über 25,8 Meter.

- Bohrung SOSAP-26-080 wurde innerhalb der Luz del Cobre-Sapuchi-Lücke angesetzt und lieferte mehrere Abschnitte ab 25,5 Meter Bohrtiefe bis 168 Meter. Zu den ausgewählten Einzelabschnitten gehörten 11,0 Meter mit 1,29 g/t Au, 39,6 Meter mit 0,32 g/t Au und 9,0 Meter mit 0,73 g/t Au.

- Bohrung SOSAP-26-073 lieferte zwei Abschnitte mit 0,81 g/t Au über 17,9 Meter ab einer Tiefe von nur 29 Metern sowie 0,90 g/t Au über 19,9 Meter ab einer Tiefe von 55 Meter am äußeren Rand der Sapuchi-Ressource.

ABBILDUNG 1: LAGE DER NEUEN BOHRUNGEN IN DER SAPUCHI-LAGERSTÄTTE UND IM ZIELGEBIET LUZ DEL COBRE

Abbildung 2 unten zeigt einen Profilschnitt, der sich über etwa 450 Meter zwischen der kürzlich entdeckten Zone Luz del Cobre und der bestehenden Sapuchi-Ressource erstreckt. Die Bohrung SOSAP-26-069 aus der heutigen Pressemitteilung befindet sich am Fuß des ehemaligen historischen Tagebaus Luz del Cobre, während die Bohrung SOSAP-26-080 mehrere lange Abschnitte mit Mineralisierung oberhalb des Cut-off-Gehaltes lieferte. Alle Bohrungen in diesem Gebiet gelten als Ressourcenerweiterung.

Der historische Tagebau Luz del Cobre wurde von 2011 bis 2018 betrieben und konzentrierte sich ausschließlich auf den Abbau von Kupferoxid, wobei in diesem Zeitraum 2,8 Mio. Tonnen Kupferoxiderz gefördert wurden. Die Bohrungen rund um Luz del Cobre, die hohe Gehalte an oxidischer Goldmineralisierung liefern, weisen keine nennenswerten Kupfergehalte auf, was das Unternehmen aus metallurgischer Sicht als positiv bewertet.

ABBILDUNG 2: PROFILSCHNITTANSICHT DURCH LUZ DEL COBRE, HERVORGEHOBEN DURCH DIE BOHRUNGEN SOSAP-26-069 UND SOSAP-26-080

Bohrpläne und RC-Bohrprogramm im Abraumhaldenbereich

Derzeit sind in San Antonio drei Diamantkernbohrgeräte im Einsatz. Zwei davon konzentrieren sich auf Bohrungen zur Ressourcenerweiterung rund um Luz del Cobre und innerhalb der Luz del Cobre-Sapuchi-Lücke. Das dritte Bohrgerät befindet sich in Sapuchi und dient der Verdichtung von Blöcken mit vermuteten Ressourcen sowie der Überprüfung von Bereichen, in denen Abraum innerhalb der Ressourcengrubenhülle in Erz umgewandelt werden kann.

Das Unternehmen untersucht zudem das Goldpotenzial in den Abraumhalden, die im Rahmen des historischen Betriebs von Luz del Cobre angelegt wurden. Von Ende 2021 bis Mitte 2023 hat die Osisko Gold Group (früher bekannt als Osisko Development), die vor der Übernahme durch Axo der Betreiber von San Antonio war, 1,14 Mio. Tonnen Abraum mit einem Gehalt von 0,58 g/t Au abgebaut und aufbereitet, wobei 74 % durch Haufenlaugung gewonnen und 13.591 Unzen Gold verkauft wurden. Axo hat kürzlich ein ca. 1.900 Meter umfassendes Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) in diesen Abraumhalden abgeschlossen, wobei die Bohrungen in Abständen von etwa 25 x 25 Metern niedergebracht wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Abraumhalden eine vielversprechende Option für zusätzliches Ressourcenwachstum bei San Antonio darstellen könnten, wobei jede entdeckte Unze die Möglichkeit bietet, die Produktion bei San Antonio durch die Aufbereitung der Abraumhalden potenziell zu beschleunigen - und zwar bei potenziell niedrigen Betriebskosten und geringer Kapitalintensität. Die Abraumhalden befinden sich ca. 1,8 km von der Carbon-in-Column-Anlage entfernt und sind über Transportstraßen verbunden. Das Unternehmen geht davon aus, diese RC-Bohrergebnisse noch vor Jahresende zu erhalten und zu veröffentlichen.

ABBILDUNG 3: DRAUFSICHT MIT DER LAGE DER ABRAUMHALDEN IM VERHÄLTNIS ZUR BESTEHENDEN INFRASTRUKTUR VON SAN ANTONIO

Update zu La Huerta

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es beschlossen hat, die Optionsvereinbarung für die Konzession La Gallina auf seinem Kupferprojekt La Huerta in Jalisco, Mexiko, aufzukündigen. Axo Metals behält weiterhin das vollständige Eigentumsrecht an der Konzession Juanes, in der der überwiegende Teil der Bohrmeter bei La Huerta sowie alle zuvor vom Unternehmen angekündigten und offengelegten wesentlichen Bohrungen durchgeführt wurden. Weitere Einzelheiten zur La-Gallina-Optionsvereinbarung finden Sie in unserem aktuellen Jahresabschluss und im Lagebericht auf SEDAR+.

Tabelle 1: Analyseergebnisse von San Antonio

Bohrung Nr. Bereich1 Kommentar2 Von Bis Länge Goldgehalt m m m g/t SOSAP-26-051 LDC Oxid 7,3 14,5 7,3 0,11 SOSAP-26-052 LDC Oxid 0,0 22,5 22,5 0,55 SOSAP-26-053 Sapuchi Sulfid 87,0 91,8 4,8 0,43 und Sulfid 103,5 114,5 11,0 1,72 und Sulfid 129,7 146,7 17,0 0,94 inkl. Sulfid 137,6 140,7 3,1 1,54 und Sulfid 153,1 175,1 22,0 1,62 inkl. Sulfid 164,7 175,1 10,4 2,94 SOSAP-26-054 LDC Oxid 46,5 54,0 7,5 0,28 und Übergang 64,9 69,0 4,1 0,18 SOSAP-26-055 LDC Oxid 0,0 16,6 16,6 0,38 inkl. Oxid 10,6 14,7 4,2 0,91 SOSAP-26-056 Sapuchi Sulfid 75,4 95,4 20,0 0,34 und Sulfid 105,0 111,0 6,0 0,44 und Sulfid 125,2 149,0 23,9 1,17 und Sulfid 161,8 166,5 4,8 1,99 und Sulfid 186,0 204,0 18,0 0,30 SOSAP-26-057 LDC Übergang 7,8 35,2 27,4 0,18 SOSAP-26-058 LDC Oxid 0,0 9,0 9,0 1,58 und Sulfid 51,0 60,0 9,0 0,31 SOSAP-26-059 LDC Übergang/Sulfid 0,0 23,8 23,8 0,31 SOSAP-26-060 Sapuchi Oxid 3,1 12,0 8,9 0,12 SOSAP-26-061 LDC Übergang 0,0 29,3 29,3 0,54 inkl. Übergang 21,5 25,8 4,4 2,33 SOSAP-26-062 Sapuchi Oxid 15,0 31,9 16,9 0,92 inkl. Oxid 15,0 18,0 3,0 4,36 und Oxid 39,7 58,5 18,8 0,97 inkl. Oxid 47,5 49,4 1,9 4,81 SOSAP-26-063 LDC NSV SOSAP-26-064 LDC Oxid 0,0 17,0 17,0 0,19 SOSAP-26-065 LDC NSV SOSAP-26-066 LDC Oxid 0,0 21,0 21,0 0,34 und Übergang 36,0 42,0 6,0 0,67 SOSAP-26-067 LDC Übergang 0,0 13,0 13,0 0,11 und Übergang 22,1 41,0 18,9 0,26 und Übergang 45,0 60,0 15,0 0,20 SOSAP-26-068 Sapuchi NSV SOSAP-26-069 LDC Oxid/Übergang 0,0 48,0 48,0 1,18 inkl. Oxid/Übergang 3,0 26,0 23,0 1,59 SOSAP-26-070 LDC Oxid 0,0 21,0 21,0 0,14 und Sulfid 27,0 37,5 10,5 0,39 SOSAP-26-071 LDC NSV SOSAP-26-072 LDC Oxid/Übergang 0,0 34,5 34,5 0,51 inkl. 2,0 12,0 10,0 0,84 SOSAP-26-073 Sapuchi Oxid 29,2 47,1 17,9 0,81 inkl. Oxid 32,6 37,8 5,3 2,22 und Übergang/Sulfid 55,1 75,0 19,9 0,90 inkl. Übergang 57,5 66,0 8,5 1,58 SOSAP-26-074 LDC NSV SOSAP-26-075 LDC Oxid 2,9 23,5 20,7 0,26 SOSAP-26-076 LDC NSV SOSAP-26-077 LDC Oxid/Übergang 0,0 25,8 25,8 0,88 inkl. Oxid 3,0 13,3 10,3 1,75 SOSAP-26-078 LDC NSV SOSAP-26-079 LDC NSV SOSAP-26-080 LDC Oxid 25,5 33,0 7,5 0,29 und Oxid 43,3 82,9 39,6 0,32 inkl. Oxid 63,0 72,0 9,0 0,73 und Oxid/Übergang 87,0 120,0 33,0 0,40 und Sulfid 157,0 168,0 11,0 1,29 SOSAP-26-081 LDC Sulfid 0,0 13,5 13,5 0,83 und Sulfid 19,7 24,4 4,7 0,32 SOSAP-26-082 LDC NSV SOSAP-26-083 LDC Sulfid 12,0 27,0 15,0 3,94

1 LDC = Luz del Cobre

2NSV = Keine signifikanten Gehalte

Tabelle 2: Koordinaten der Bohrungen in San Antonio

Bohrung Nr. Easting Northing Höhe Tiefe Azimut Neigung m m SOSAP-26-051 633044 3168055 521 110 0 -90 SOSAP-26-052 633019 3168055 521 100 0 -90 SOSAP-26-053 632075 3168014 665 201 0 -90 SOSAP-26-054 633044 3168130 521 91 0 -90 SOSAP-26-055 632994 3168105 526 99 0 -90 SOSAP-26-056 632077 3168046 648 210 0 -90 SOSAP-26-057 633069 3168105 521 84 0 -90 SOSAP-26-058 633069 3168080 521 108 0 -90 SOSAP-26-059 632994 3168080 526 93 0 -90 SOSAP-26-060 631771 3167736 638 180 0 -90 SOSAP-26-061 632994 3168055 526 81 0 -90 SOSAP-26-062 631772 3167700 619 190 0 -90 SOSAP-26-063 633069 3168130 524 80 0 -90 SOSAP-26-064 632994 3168030 526 83 0 -90 SOSAP-26-065 633069 3168055 525 146 0 -90 SOSAP-26-066 632994 3168005 525 90 0 -90 SOSAP-26-067 633045 3168154 521 81 0 -90 SOSAP-26-068 632171 3167735 571 219 0 -90 SOSAP-26-069 633019 3168155 532 77 0 -90 SOSAP-26-070 632994 3168130 531 76,5 0 -90 SOSAP-26-071 633019 3168180 539 105,5 0 -90 SOSAP-26-072 632994 3168155 535 88,5 0 -90 SOSAP-26-073 631793 3167677 598 182 0 -90 SOSAP-26-074 632969 3168155 538 84 0 -90 SOSAP-26-075 633019 3168205 544 85,5 0 -90 SOSAP-26-076 632969 3168179 536 87 0 -90 SOSAP-26-077 632994 3168180 537 81 0 -90 SOSAP-26-078 632969 3168205 529 67,5 0 -90 SOSAP-26-079 633100 3168080 541 90 0 -90 SOSAP-26-080 632643 3167970 693 186 83 -45 SOSAP-26-081 632969 3168081 535 75 0 -90 SOSAP-26-082 633019 3168030 521 84 0 -90 SOSAP-26-083 632970 3168104 538 94 0 -90

Über Axo Metals

Axo Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration und Entwicklung von Liegenschaften in Mexiko befasst. Das Unternehmen verfügt über zwei Projekte. Das Projekt San Antonio liegt im Bundesstaat Sonora und befindet sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Die Gesamtressourcen in San Antonio belaufen sich auf 576.000 Unzen Gold und 1,37 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,20 g/t Au und 2,9 g/t Ag in der Kategorie "angezeigt" sowie auf 544.000 Unzen Gold und 1,76 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,02 g/t Au und 3,3 g/t Ag in der Kategorie "vermutet" über alle Lagerstättentypen (Oxid-, Übergangs- und Sulfidlagerstätten). Das zweite Projekt von Axo ist die Liegenschaft La Huerta, eine neue Kupferentdeckung in Jalisco, Mexiko. Erste Explorationsarbeiten haben sowohl an der Oberfläche durch Probenahmeprogramme als auch in der Tiefe durch erste Bohrungen hochgradiges Kupfer ergeben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.axometals.com.

Vorgehensweise, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Datenüberprüfung

Der Diamantbohrkern (HQ-Durchmesser, 63,5 mm) wird geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme markiert. Nach Festlegung der Probenlängen wird der gesamte Bohrkern mit einer Diamantsäge zersägt, wobei eine Hälfte des Bohrkerns in Beutel verpackt und für die Analyse gekennzeichnet wird. Die verbleibende Hälfte wird zur Lagerung und/oder für metallurgische Testarbeiten in die Bohrkernkisten zurückgelegt.

Die versiegelten und etikettierten Bohrkernprobenbeutel werden zu den ALS Chemex-Standorten in Querétaro und Zacatecas, Mexiko, transportiert. ALS Chemex zerkleinert die Proben und bereitet 200-300 Gramm schwere Gesteinspulverproben auf, von denen neunzig Prozent kleiner als Tyler 150 Mesh (106 µm) sind. Die Kupfer- und Multielementanalyse erfolgt mittels Gesamtaufschluss (Code ME-ICP61 Total Digestion ICP). Proben mit Kupfergehalten über 10.000 Gramm pro Tonne werden mit Cu-OG62 analysiert.

Im Rahmen der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren ("QA/QC") wird die Rückverfolgbarkeit der Proben überwacht; dazu gehört auch das systematische Einfügen und Überwachen geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Duplikate) in die Probenreihen. Die Ergebnisse der Analyse des in jeder Charge enthaltenen QA/QC-Materials werden nachverfolgt, um die Integrität der Analysedaten sicherzustellen. Alle in dieser Mitteilung genannten Ergebnisse haben die QA/QC-Protokolle von Axo bestanden.

Stichproben und Proben aus Explorationsschürfgräben werden geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme und Aufbereitung im Labor des Unternehmens vor Ort gekennzeichnet. Die versiegelten und etikettierten Probenbeutel werden vor Ort zum Labor San Antonio in San Antonio de La Huerta, Sonora, transportiert. Zunächst wird die Probe mit einem Backenbrecher einer ersten Zerkleinerung unterzogen, bis eine nominelle Korngröße von 1/2 Zoll erreicht ist. Das zerkleinerte Material wird anschließend homogenisiert und mithilfe eines Riffle-Splitters aufgeteilt. Nach vollständiger Trocknung wird die Probe pulverisiert, wobei 90 Prozent kleiner als 200 Mesh sind. Das aufbereitete Gesteinspulver wird anschließend mittels Brandprobe (30-g-Einwaage) verarbeitet. Die dabei entstehende Doré-Perle wird dann durch Säureaufschluss mit Königswasser aufgelöst. Die resultierende Lösung wird auf das entsprechende Volumen verdünnt und mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) analysiert, um die Goldkonzentration in der Probe zu bestimmen. Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QA/QC") überwachen die Rückverfolgbarkeit der Proben und umfassen die systematische Einfügung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Duplikate) in die Probenreihen. Die Ergebnisse sind vorläufig und wurden noch nicht von einem unabhängigen, zertifizierten kommerziellen Labor verifiziert.

Qualifizierte Person

Charles Spath, P. Geo., ist die qualifizierte Person für Axo Metals Corp. im Sinne von National Instrument 43-101 und ist nicht unabhängig. Herr Spath hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Jonathan Egilo, President und CEO

Per E-Mail: IR@axometals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Zukunftsgerichtete Informationen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen". Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu den Explorations- und Bohrplänen des Unternehmens auf den Projekten San Antonio und La Huerta sowie zum Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "wird", "beabsichtigt", "könnte", "wird voraussichtlich", "vorbehaltlich", "geht davon aus", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "Prognose", "könnte", "Vision", "Ziele", "Ziel", "Schwerpunkt" und "Ausblick" sowie andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden; das Potenzial der Gold- und Kupfermineralisierung auf den Liegenschaften des Unternehmens; die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Abgrenzung und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; sowie die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Umweltrisiken, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Exploration, Entwicklung, Betrieb, Rohstoffpreisen und globaler Finanzvolatilität - unter anderem infolge von Zöllen -, Risiken und Ungewissheiten bei der Geschäftstätigkeit in einer ausländischen Jurisdiktion sowie zusätzliche Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Warnhinweis: Oberflächen- oder Gesteinssplitterproben sind naturgemäß selektive Proben und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung wider.

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