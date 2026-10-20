The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2026
ISIN Name
BMG7403L1046 REALORD TECHNOLOG.HD -,10
GB00B63D3314 SCANCELL HLDGS LS -,001
SE0014829271 LIFECLEAN INTL AB
US46647PDXXX JPMORG.CHASE 23/27 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2026
ISIN Name
BMG7403L1046 REALORD TECHNOLOG.HD -,10
GB00B63D3314 SCANCELL HLDGS LS -,001
SE0014829271 LIFECLEAN INTL AB
US46647PDXXX JPMORG.CHASE 23/27 FLR
© 2026 Xetra Newsboard