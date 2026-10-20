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Lithium vor 2022. Kernkraft vor dem Comeback. Tiefseebergbau jetzt!
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RT

WKN: A12B6H | ISIN: BMG7403L1046 | Ticker-Symbol: CUV
Frankfurt
11.09.26 | 17:00
1,160 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
REALORD TECHNOLOGY CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REALORD TECHNOLOGY CO LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
LIFECLEAN INTERNATIONAL
LIFECLEAN INTERNATIONAL AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LIFECLEAN INTERNATIONAL AB0,0000,00 %
REALORD TECHNOLOGY CO LTD1,1600,00 %
SCANCELL HOLDINGS PLC0,076+0,66 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.