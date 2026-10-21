Der leichte Jet vereint bei jedem Einsatz die Leistungsfähigkeit der nächsten Generation, pilotenorientierte Innovationen und ein gesteigertes Vertrauen der Kunden.

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), feierte kürzlich die Auslieferung des ersten Serienflugzeugs der Cessna Citation CJ4 Gen3 ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Indienststellung des Flugzeugs. Die Auslieferung steht für das anhaltende Engagement von Textron Aviation im Bereich der Leichtjets und bringt die Avionik Garmin G3000 PRIME, das Garmin Emergency Autoland sowie weitere kundenorientierte Verbesserungen auf die bewährte Citation CJ4-Plattform.

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First Cessna Citation CJ4 Gen3 advances toward entry into service as first production unit rolls out of the factory. (Photo credit: Textron Aviation)

"Diese Auslieferung ist ein sichtbares Ergebnis der Sorgfalt, Präzision und Teamarbeit, die ein Flugzeug vom Entwurfsstadium bis zum serienreifen Flugzeug bringen", sagte Eric Cardinali, Senior Vice President, Manufacturing Operations. "Für unsere Fertigungsteams steht dies für die disziplinierte Umsetzung hinter jedem Meilenstein die Umsetzung kundenorientierter Innovationen in ein hochwertiges Flugzeug, das auf Leistung ausgelegt ist. Ich bin stolz auf die handwerkliche Kunstfertigkeit und die Zusammenarbeit, die das erste Serienmodell der Citation CJ4 Gen3 bis zu diesem Punkt gebracht haben."

Der CJ4 Gen3 wird voraussichtlich als erster Leichtjet mit Garmin Emergency Autoland auf den Markt kommen einem System, das im Falle einer Handlungsunfähigkeit des Piloten automatisch die Kontrolle über das Flugzeug übernimmt, einen geeigneten Flughafen auswählt, das Flugzeug durch den Anflug und die Landung führt und es zum Stillstand bringt. Ausgestattet mit der Garmin G3000 PRIME-Avionik wurde das völlig neue Cockpit dieses Leichtjets so konzipiert, dass es den Arbeitsablauf des Piloten vereinfacht und das Situationsbewusstsein durch intuitive Touchscreen-Technologie, fortschrittliche Anzeigefunktionen und optimierte Bedienelemente verbessert.

Die Citation CJ4 Gen3 wurde als Reaktion auf Kundenfeedback entwickelt und ist darauf ausgelegt, das Besitzerlebnis und das Flugerlebnis durch revolutionäre Technologie und die umfangreichste Serienausstattung ihrer Klasse auf ein neues Niveau zu heben.

Während das Flugzeug die nächste Generation der Citation-Innovationen präsentiert, rückt die Markteinführung auch die Menschen in den Mittelpunkt, die diese Innovationen zum Leben erweckt haben. Teams aus dem gesamten Unternehmen Textron Aviation arbeiteten gemeinsam an der Konstruktion, dem Bau und der Weiterentwicklung des ersten Serienflugzeugs, während das Programm auf die Inbetriebnahme zusteuert. Die Cessna Citation CJ4 Gen3 stellt die nächste Entwicklungsstufe des größten Citation-Leichtjets von Textron Aviation dar und unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens, innovative Lösungen zu liefern, die Kunden heute unterstützen und gleichzeitig die Zukunft des Fliegens mitgestalten.

Über die Cessna Citation CJ4 Gen3

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 ist das größte Citation-Flugzeug im Segment der Leichtjets. Das für einen Piloten zugelassene Flugzeug vereint im Vergleich zu größeren Flugzeugen überlegene Geschwindigkeit, Reichweite und Wirtschaftlichkeit im Betrieb und ist damit die ideale Plattform für Eigentümer/Betreiber oder Firmenmissionen. Die CJ4 wird von Kunden auf der ganzen Welt für Luxus und Produktivität sowie für eine Vielzahl von Einsätzen geschätzt, darunter Ambulanzflüge, Seepatrouillen, Such- und Rettungseinsätze und Luftvermessung.

Die Citation CJ4 Gen3 wird voraussichtlich eine maximale Reichweite von 2.165 nautischen Meilen und eine maximale Reisegeschwindigkeit von 451 ktas (wahre Fluggeschwindigkeit in Knoten) haben. Mit Sitzplätzen für bis zu 11 Personen und einer Nutzlast von 6.930 Pfund (3.118 kg) bietet das Flugzeug eine hervorragende Leistung und Vielseitigkeit.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte cessna.txtav.com/cj4-gen3.

Über Textron Aviation Inc.

Wir inspirieren die Welt des Fliegens seit nunmehr fast 100 Jahren. Inzwischen bündelen wir bei Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc., die Kompetenzen unserer Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel, um unseren Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das alles von Business-Jets, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen umfasst, bietet Textron Aviation das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt und beschäftigt eine Belegschaft, die bereits mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen in Bezug auf erschwingliche, produktive und flexible Flüge auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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