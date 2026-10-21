Die Moderna-Aktie setzt ihre spektakuläre Erholung fort und stieg gestern um +6,69% auf 242,08 US$. Damit erreicht der Biotech-Titel den höchsten Stand seit Anfang 2022 und überwindet eine wichtige Widerstandszone. Trotz des neuen Kaufsignals mahnen jedoch bärische Divergenzen in RSI und MACD zur Vorsicht. Wie nachhaltig ist der Ausbruch? Chartanalyse zur Moderna-Aktie Der Kurs der Moderna-Aktie hat die Widerstandszone zwischen etwa 205,00 und 235,00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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