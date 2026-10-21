SIKA ÜBERNIMMT KLEBSTOFFSPARTE FÜR ASIATISCHE WACHSTUMSMÄRKTE

Sika hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte des japanischen Chemieunternehmens Resonac Corporation getroffen. Die Sparte entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette an Klebstofftechnologien und bedient damit vor allem Automobilkunden in Asien. Die komplementäre Kundenbasis und das Produktionsnetzwerk schaffen für Sika bedeutende Wachstumschancen und operative Synergien.

Die übernommene Sparte blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung innovativer Klebstoffe für industrielle Anwendungen, insbesondere für die Automobilindustrie, zurück und nimmt eine führende Position in der Verklebung von Innenraumkomponenten ein. Sie hat sich einen guten Ruf erarbeitet und langjährige Kundenbeziehungen in ganz Asien aufgebaut, mit Vertriebsorganisationen und Fertigungsstandorten in Japan, China und Taiwan.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER AKQUISITION

Neue Kunden, verbesserter Marktzugang, breiteres Angebot : Die Akquisition stärkt den Zugang zu wichtigen Zulieferern japanischer Automobilhersteller (OEMs) und erweitert Sikas Plattform für die weltweite Belieferung dieser Grosskunden. Darüber hinaus ergänzt das hochgradig komplementäre Technologieportfolio das Angebot für Anwendungen im Fahrzeuginnenraum im Automobilbereich. Daraus ergeben sich attraktive neue Wachstumschancen für Sika. Die Klebstoffsparte von Resonac wird von Sikas umfassender Kompetenz im Bereich Klebstoffe und der globalen Präsenz profitieren und das Produktportfolio in den Bereichen Automotive und Industrie stärken.

: Die Akquisition stärkt den Zugang zu wichtigen Zulieferern japanischer Automobilhersteller (OEMs) und erweitert Sikas Plattform für die weltweite Belieferung dieser Grosskunden. Darüber hinaus ergänzt das hochgradig komplementäre Technologieportfolio das Angebot für Anwendungen im Fahrzeuginnenraum im Automobilbereich. Daraus ergeben sich attraktive neue Wachstumschancen für Sika. Die Klebstoffsparte von Resonac wird von Sikas umfassender Kompetenz im Bereich Klebstoffe und der globalen Präsenz profitieren und das Produktportfolio in den Bereichen Automotive und Industrie stärken. Effizienteres Produktionsnetzwerk: Die drei zusätzlichen Werke werden zusammen mit Sikas bestehender Präsenz ein vollständig integriertes Produktionsnetzwerk schaffen, das in der Lage ist, Automotive- und Industriekunden in der gesamten Region Asien/Pazifik effizient zu bedienen und bedeutende Kostensynergien zu erzielen.

Die drei zusätzlichen Werke werden zusammen mit Sikas bestehender Präsenz ein vollständig integriertes Produktionsnetzwerk schaffen, das in der Lage ist, Automotive- und Industriekunden in der gesamten Region Asien/Pazifik effizient zu bedienen und bedeutende Kostensynergien zu erzielen. Wachstumsplattform: Die etablierte Präsenz und Kundenbasis der akquirierten Sparte in Taiwan eröffnet zusätzliche Wachstumschancen bei Batterielösungen und schafft den Zugang zu neuen, hochwertigen Marktsegmenten, in denen Sika ihre innovativen Lösungen noch gezielter vermarkten kann.

Philippe Jost, Sika Regionalleiter Asien/Pazifik: «Die Akquisition stärkt unser Klebstoffgeschäft in Asien und unterstützt uns dabei, bedeutende Kunden mit einem breiteren Spektrum innovativer Lösungen zu bedienen. Die starke Übereinstimmung bei Technologien und Kundenbeziehungen schafft bedeutende Cross-Selling-Chancen, die zusätzliches Wachstum und Effizienzsteigerungen vorantreiben. Wir freuen uns darauf, das neue Team in der Sika Familie willkommen zu heissen und unser Geschäft in Zukunft gemeinsam weiterzuentwickeln.»

Der Abschluss der Akquisition wird Mitte 2027 erwartet.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

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