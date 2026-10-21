NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Akhil Dattani erhöhte am Dienstag mit Blick auf die jüngste Dollarstärke seine mittelfristigen Schätzungen für Umsatz, operatives Ergebnis (Ebitda), Ergebnis je Aktie und Barmittelzufluss (EFCF). Zudem hob er seine Annahmen für Aktienrückkäufe im laufenden Jahr massiv an von 2 auf 3,5 Milliarden Euro./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005557508
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