Herzogenaurach - Der Sportartikelkonzern Adidas hat ein besser als erwartetes drittes Quartal erzielt und erwartet nun 2026 mehr operativen Gewinn als zunächst angenommen. Dabei profitiert das Unternehmen auch von Zollrückerstattungen aus den USA. Adidas erwartet für das laufende Jahr nun ein Betriebsergebnis von 2,5 Milliarden Euro, teilten die Herzogenauracher am Dienstag nach Börsenschluss mit. Bislang hatte das Management rund 2,3 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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