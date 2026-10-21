Die Evotec-Aktie meldet sich mit einem Wochenplus von +6,08% zurück und notiert bei 2,72 €. Von einer nachhaltigen Erholung kann dennoch keine Rede sein: Seit dem Rekordhoch hat der Biotech-Titel fast -94% verloren und zuletzt sogar seinen fallenden Trendkanal nach unten verlassen. Ist der jüngste Anstieg nur ein kurzes Aufbäumen? Chartanalyse zur Evotec-Aktie Der Kurs der Evotec-Aktie hat den mehrjährigen Abwärtstrend zuletzt nochmals beschleunigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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