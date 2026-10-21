The following instruments on XETRA do have their first trading 21.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.10.2026
Aktien
1 AU0000361503 Scalare Partners Holdings Ltd.
2 CA09511B1085 Blossom Gold Inc.
3 US8967122057 Trio-Tech International
4 BMG7403L1384 Realord Technology Co. Ltd.
5 GB00BX8KRW34 Scancell Holdings PLC
Anleihen/ETF
1 US06051GNXXX Bank of America Corp.
2 XS3542776XXX Eurogrid GmbH
3 XS3452830XXX La Financiere Atalian S.A.
4 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
5 US06051GNXXX Bank of America Corp.
6 DE000BYL0XXX Bayerische Landesbank
7 AT0000A3XXXX Kommunalkredit Austria AG
8 DE000NLB6XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
9 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 XS3517354XXX Eleving Group S.A.
17 IE000L1NIXXX Amundi Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
18 IE000I0VZXXX Amundi Eurozone Equity Enhanced Active UCITS ETF
19 IE000SUZXXXX Amundi World Equity Enhanced Active UCITS ETF
20 IE0001Y8KXXX Fidelity Global Equity Dynamic Buffer UCITS ETF
21 IE000W2FBXXX Fidelity US Equity Dynamic Buffer UCITS ETF
22 LU2997383XXX Ossiam S&P500 UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.10.2026
Aktien
1 AU0000361503 Scalare Partners Holdings Ltd.
2 CA09511B1085 Blossom Gold Inc.
3 US8967122057 Trio-Tech International
4 BMG7403L1384 Realord Technology Co. Ltd.
5 GB00BX8KRW34 Scancell Holdings PLC
Anleihen/ETF
1 US06051GNXXX Bank of America Corp.
2 XS3542776XXX Eurogrid GmbH
3 XS3452830XXX La Financiere Atalian S.A.
4 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
5 US06051GNXXX Bank of America Corp.
6 DE000BYL0XXX Bayerische Landesbank
7 AT0000A3XXXX Kommunalkredit Austria AG
8 DE000NLB6XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
9 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 XS3517354XXX Eleving Group S.A.
17 IE000L1NIXXX Amundi Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
18 IE000I0VZXXX Amundi Eurozone Equity Enhanced Active UCITS ETF
19 IE000SUZXXXX Amundi World Equity Enhanced Active UCITS ETF
20 IE0001Y8KXXX Fidelity Global Equity Dynamic Buffer UCITS ETF
21 IE000W2FBXXX Fidelity US Equity Dynamic Buffer UCITS ETF
22 LU2997383XXX Ossiam S&P500 UCITS ETF
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