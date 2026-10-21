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Worthington Steel gibt Erklärung im Vorfeld der außerordentlichen Hauptversammlung von Klöckner & Co ab



21.10.2026 / 09:35 CET/CEST

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Worthington Steel gibt Erklärung im Vorfeld der außerordentlichen Hauptversammlung von Klöckner & Co ab COLUMBUS, OHIO (21. Oktober 2026) - Im Zusammenhang mit der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung von Klöckner & Co SE ("Klöckner") und als Reaktion auf Anfragen von Investoren, insbesondere hinsichtlich der Abstimmung über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags ("BGAV"), gibt Worthington Steel Inc. (NYSE: WS) folgende Erklärung ab: Die außerordentliche Hauptversammlung wird wie geplant am Freitag, den 23. Oktober 2026, in Düsseldorf stattfinden. Dies umfasst auch Tagesordnungspunkt 2, die Abstimmung über die Zustimmung zum BGAV. Sollte der BGAV nicht die erforderliche Zustimmung von mindestens 75 Prozent des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erhalten, wird Worthington Steel für mindestens ein Jahr ab dem Datum der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung keine erneute Abstimmung über einen BGAV anstreben. Über Worthington Steel Worthington Steel (NYSE: WS) ist eines der führenden Metallverarbeitungs- und Fertigungsunternehmen in Nordamerika mit Fokus auf wertschöpfende Verarbeitung. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen spezialisierte, hochtechnische Lösungen in den Bereichen flachgewalzter Kohlenstoffstahl, Aluminium, Edelstahl, Langprodukte, Grobblech und Elektrostahl, um komplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Branchen zu lösen. Worthington Steel beschäftigt rund 12.000 Mitarbeitende und betreibt rund 150 Standorte, vor allem in Nordamerika, sowie weitere Niederlassungen in Europa und Asien. Das Unternehmen verbindet umfassende Expertise in der Metallverarbeitung mit fortschrittlichen Fertigungstechnologien, darunter Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschnittstanzen (Configured Blanking), spezialisierte Kaltumformung, die Fertigung von Elektrostahl-Lamellen, Metallbearbeitung und Präzisionsverarbeitung. Auf Basis seiner People-first-Philosophie und eines klaren Bekenntnisses zu Sicherheit, Innovation und kontinuierlicher Verbesserung schafft Worthington Steel langfristige Werte: durch verlässliche Lösungen für Kunden, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende, Renditen für Aktionäre und die Stärkung der Gemeinschaften an seinen Standorten. Wichtiger Hinweis: Am 8. September 2026 haben Worthington Steel und Klöckner einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ("BGAV") unterzeichnet. Der BGAV bedarf noch der Zustimmung der Klöckner-Aktionäre sowie der Eintragung in das zuständige Handelsregister, bevor er wirksam werden kann. Bis zum Wirksamwerden des BGAV bleibt Klöckner ein eigenständig operierendes Unternehmen. Die oben genannten Angaben zur Anzahl der Mitarbeitenden und Standorte beziehen sich auf das erwartete zusammengeschlossene Unternehmen nach Wirksamwerden des BGAV.

Zukunftsgerichtete Aussagen Worthington Steel beabsichtigt, die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (das "Gesetz") in Anspruch zu nehmen. Aussagen von Worthington Steel, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Gesetzes dar. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse verursachen können, zählen unter anderem die Risiken, Unsicherheiten und Auswirkungen, die Worthington Steel von Zeit zu Zeit in seinen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten beschreibt. ###



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