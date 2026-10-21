Das erste Format, "AQUA by Christian Mandura", feiert am 21. Oktober 2026 im Rahmen von "Buonissima" in Turin Premiere. Die Performance in sechs Akten verbindet Spitzenküche, KI und Storytelling.

Reply [EXM, STAR: REY] präsentiert mit Reply Immersive Experience einen Smart Room für interaktive Markenerlebnisse. So entstehen Räume, in denen das Publikum Produkte entdecken, mit digitalen Szenarien interagieren und in Geschichten eintauchen kann, die im Raum Gestalt annehmen. Dabei verändern sich Bilder, Klänge, Licht und die Raumgestaltung in Echtzeit und passen sich dem jeweiligen Erlebnis sowie den Interaktionen des Publikums an.

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Reply introduces Reply Immersive Experience, a multisensory smart room that combines artificial intelligence and immersive technologies to create environments where audiences can explore products, interact with digital scenarios and take part in stories that unfold in the space around them. The first format, AQUA by Christian Mandura, debuts on 21 October 2026 as part of Buonissima in Turin, with a six-act performance combining fine dining, artificial intelligence and storytelling.

Mit Reply Immersive Experience können Marken ihre Identität und Produkte unmittelbar erlebbar machen, die Sinne ansprechen und das Publikum aktiv in die Geschichte einbeziehen. Die technologische Infrastruktur eignet sich für Produktpräsentationen und -konfigurationen im Einzelhandel und im Designbereich ebenso wie für narrative Erlebnisse, Veranstaltungen und Performances. Inhalte, Raumgestaltung und Möglichkeiten der Interaktion lassen sich an die Ziele des jeweiligen Projekts anpassen. Eine zentrale, KI-gesteuerte Regie koordiniert 360°-Projektionen an den Wänden, räumlichen Klang und Beleuchtung und integriert diese Elemente in den Ablauf des Erlebnisses. Die Teilnehmenden können per Sprache die Inhalte erkunden und die Entwicklung der Szenarien im Rahmen des jeweiligen Formats mitgestalten.

Entwickelt wurde Reply Immersive Experience von Infinity Reply, einem auf Echtzeit-3D und immersive Technologien spezialisierten Unternehmen der Reply Gruppe. Im neuen Hauptsitz der Gruppe, dem Reply House in Turin, nimmt Reply Immersive Experience mit dem ersten Format "AQUA by Christian Mandura" Gestalt an.

"AQUA" feiert am 21. Oktober 2026 im Rahmen von Buonissima, der Turiner Veranstaltung, die Gastronomie, Kunst und Schönheit miteinander verbindet, Premiere. Bei der multisensorischen Performance in sechs Akten werden Spitzenküche, KI und Storytelling an einem Tisch zusammengebracht. Die Geschichte entwickelt sich mit dem Menü weiter. Mit jedem Gang verwandeln Bilder, Klänge und Licht den Raum und schaffen eine eigene Atmosphäre für jeden Akt des kulinarischen Erlebnisses.

Bei diesem ersten Format hat KI auch zur Entwicklung des Menüs beigetragen. Es ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Küchenchef Christian Mandura und GenAI Cooking, einem Tool, das von Machine Learning Reply entwickelt wurde. Machine Learning Reply ist das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe. Das System basiert auf einer Multi-Agenten-Architektur und setzt spezialisierte KI-Agenten für die Recherche, die Auswahl der Zutaten und die Rezeptentwicklung ein. Ihre Ergebnisse werden schrittweise verfeinert: Die Agenten untersuchen unterschiedliche Kombinationen und Techniken, bis ein stimmiger Vorschlag entsteht, den der Küchenchef aufgreift und kulinarisch umsetzt.

Weitere Informationen zu Reply Immersive Experience und dem ersten Format "AQUA": Reply Immersive Experience

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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