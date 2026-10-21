Friedrich Vorwerk hat starke vorläufige Q3-Zahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um 13% ggü. Vj. auf EUR 228,3 Mio. und lag damit im Rahmen der Erwartungen, während das EBITDA um 57,7% ggü. Vj. auf EUR 80,9 Mio. zulegte und unsere Schätzungen um knapp 20% übertraf. Die EBITDA-Marge erreichte 35,4%, gestützt durch attraktive Preise, einen vorteilhaften Projektmix und eine reibungslose Projektabwicklung. Die starke Cash-Generierung erhöhte die Nettoliquidität auf EUR 262,7 Mio. Allerdings ging der Auftragseingang um 35% ggü. Vj. auf EUR 129,8 Mio. zurück, was zu einer Book-to-Bill-Ratio von 0,57x und einem weiteren Rückgang des Auftragsbestands führte. FVG hob die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zum zweiten Mal an und erwartet nun einen Umsatz von EUR 760-790 Mio. sowie ein EBITDA von EUR 220-230 Mio. Wir erhöhen unsere Ergebnisschätzungen über die Guidance hinaus, bleiben jedoch hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit der aktuellen Margen und des Wachstums vorsichtig. Wir bestätigen unser Halten-Rating (HOLD) und erhöhen unser Kursziel von EUR 70,00 auf EUR 73,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/friedrich-vorwerk-group-se
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