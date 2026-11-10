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FRIEDRICH VORWERK expandiert nach Nordamerika: 5C-Tech gründet Gemeinschaftsunternehmen 5C-Tech Americas für automatisiertes Pipelineschweißen in den USA



10.11.2026 / 07:16 CET/CEST

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FRIEDRICH VORWERK expandiert nach Nordamerika: 5C-Tech gründet Gemeinschaftsunternehmen 5C-Tech Americas für automatisiertes Pipelineschweißen in den USA Tostedt, 10. November 2026 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter im Bereich der Energieinfrastruktur, setzt ihren internationalen Wachstumskurs fort und bringt ihre automatisierte Pipeline-Schweißtechnologie in den weltweit größten Pipelinemarkt: Die 5C-Tech GmbH, eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe, hat im Oktober 2026 gemeinsam mit erfahrenen Partnern aus der US-amerikanischen Energieinfrastrukturindustrie das Joint Venture 5C-Tech Americas, Inc. gegründet. Die neue Gesellschaft hat ihren Sitz in Texas und wird Pipelinebauunternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie Mittel- und Südamerika mit hochautomatisierten Schweißdienstleistungen für großvolumige Fernleitungsprojekte versorgen. Der Start des ersten Projekts ist bereits für das erste Quartal 2027 geplant. In den Vereinigten Staaten erlebt der Pipelinebau derzeit eine Welle neuer Großprojekte: Nach Angaben der US-Energiebehörde EIA sollen allein in den Jahren 2026 und 2027 neue Gas-Fernleitungen mit einer Kapazität von rund 1,3 Milliarden Kubikmeter pro Tag in Betrieb gehen, rund 70 Prozent davon befinden sich bereits im Bau. Rund zwei Drittel dieser Kapazitäten haben ihren Ursprung in Texas, wo das Erdgas aus dem Permian Basin zu den LNG-Exportterminals an der Golfküste, zu Kraftwerken und Industriekunden transportiert werden muss. Vorhaben wie die rund 590 Kilometer lange Blackcomb-Pipeline oder das etwa 640 Kilometer lange Hugh-Brinson-Projekt mit einem Rohrdurchmesser von 42 Zoll zeigen, in welchen Dimensionen dort gebaut wird. Genau auf solchen Trassen spielt automatisiertes Schweißen seine Stärken aus: Jede Naht, die schneller und in gleichbleibend hoher Qualität hergestellt wird, verkürzt die Bauzeit und senkt das Risiko auf der Baustelle. Das Joint Venture verbindet die Technologie und Projekterfahrung von 5C-Tech mit dem Marktzugang, dem Netzwerk und der Branchenkenntnis der US-amerikanischen Partner. Während 5C-Tech die Schweißsysteme, die Verfahrensentwicklung und erfahrene Techniker einbringt, sorgen die Partner vor Ort für den Zugang zu Auftraggebern und qualifizierten Arbeitnehmern sowie für die Abwicklung nach den in den USA geltenden Normen. Mit Texas als Standort sitzt 5C-Tech Americas dort, wo Förderung, Transport und Export von Erdgas in den Vereinigten Staaten zusammenlaufen - und damit in unmittelbarer Nähe zu den Projekten, auf denen die Technologie ab 2027 zum Einsatz kommen soll. Für die FRIEDRICH VORWERK Group ist das Joint Venture ein weiterer Baustein ihrer Strategie, das Technologiegeschäft auszubauen und das in Deutschland entwickelte Know-how auf internationalen Wachstumsmärkten zu skalieren. Kontaktdaten FRIEDRICH VORWERK Group SE

Harburger Straße 19

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 29470

ir@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk-group.de Vorstand

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Dr. Christof Nesemeier Registergericht

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