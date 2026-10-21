Ismaning - Ablenkung beim Autofahren spielt nach Einschätzung der Unfallforscher der Allianz eine weit grössere Rolle bei Autounfällen als angenommen. Erhöht wird das Risiko durch die zunehmende Verbreitung der Digitaltechnik im Auto, schreiben die Fachleute des Münchner Konzerns in einer Studie zum alljährlichen «Autotag» des Unternehmens in Ismaning. Dazu gehört auch die von vielen Autoherstellern praktizierte Einsparung von Bedienknöpfen, deren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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