Starke Zahlen aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren und Satelliteninternet treiben den Raumfahrtkonzern an der Börse nach oben. Parallel prüfen SpaceX und Tesla einen Zusammenschluss zweier Billionen-Konzerne. Unter Aktionären bleibt die hohe Bewertung umstritten.Elon Musk liefert gleich doppelten Kursstoff. Seine Raumfahrt- und KI-Firma SpaceX hat im dritten Quartal erstmals seit dem Börsengang im Juni schwarze Zahlen geschrieben - unterm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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