Boise, Idaho / Frankfurt - Clearwater Analytics investiert in den Standort Deutschland und gab heute den Ausbau seiner Präsenz bekannt: Mit einem neuen Büro in Frankfurt und 30 zusätzlichen Stellen in den Bereichen Client Servicing und Implementierung stärkt das Unternehmen seine Kundenbetreuung vor Ort. Angesichts von demografischem Wandel, dem Fachkräftemangel, steigenden regulatorischen Anforderungen und der zunehmenden Komplexität ihrer Portfolios ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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