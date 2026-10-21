Zum 01.12.2026 übernimmt Simon Hennen die Position des Sales Directors bei Allianz Partners Deutschland. Er wird die Vertriebsaktivitäten in Deutschland mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und strategische Partnerschaften verantworten. Allianz Partners, Anbieter von Versicherungs- und Assistance-Dienstleistungen, gibt die Ernennung von Simon Hennen zum Sales Director mit Wirkung zum 01.12.2026 bekannt. In seiner neuen Funktion verantwortet er die gesamten Vertriebsaktivitäten in Deutschland mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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