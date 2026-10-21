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21.10.26 | 16:36
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Ethische Rendite
21.10.2026 16:11 Uhr
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(1)

Thyssenkrupp: Jetzt Gratisaktien sichern / Tochter tk Accelis geht am 28. Oktober an die Börse

Seit Januar 2024 habe ich den "Dinosaurier" Thyssenkrupp mehrmals hier besprochen und die Aktie zum Kauf empfohlen. Damals stand die Aktie bei ca. 5,80 Euro, aktuell bei 14,14 Euro, ein Plus von ca. 143,8%.

Ich erwähne das nicht, um mich selbst zu beweihräuchern (obwohl es mich durchaus freut), sondern aus dem einfachen Grund:

Kommenden Woche Mittwoch (28. Oktober 2026) sollen das erste Mal Aktien der Tochter "tk accelis" an der Börse gehandelt werden.

Das wurde heute von thyssenkrupp bestätigt (Quelle: Unternehmensangaben)

Und zwar nicht in Form eines Börsengangs (IPO) gegen "Cash" - sondern in Form eines "spin offs". Das ist eine Abspaltung von der Mama = thyssenkrupp.

Und die tk accelis Aktien bekommt nur, wer spätestens einen Tag vor der Abspaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Ethische Rendite
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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