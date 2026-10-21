Thyssenkrupp: Jetzt Gratisaktien sichern / Tochter tk Accelis geht am 28. Oktober an die Börse

Seit Januar 2024 habe ich den "Dinosaurier" Thyssenkrupp mehrmals hier besprochen und die Aktie zum Kauf empfohlen. Damals stand die Aktie bei ca. 5,80 Euro, aktuell bei 14,14 Euro, ein Plus von ca. 143,8%.
Ich erwähne das nicht, um mich selbst zu beweihräuchern (obwohl es mich durchaus freut), sondern aus dem einfachen Grund:
Kommenden Woche Mittwoch (28. Oktober 2026) sollen das erste Mal Aktien der Tochter "tk accelis" an der Börse gehandelt werden.
Das wurde heute von thyssenkrupp bestätigt (Quelle: Unternehmensangaben)
Und zwar nicht in Form eines Börsengangs (IPO) gegen "Cash" - sondern in Form eines "spin offs". Das ist eine Abspaltung von der Mama = thyssenkrupp.
Und die tk accelis Aktien bekommt nur, wer spätestens einen Tag vor der Abspaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Ich erwähne das nicht, um mich selbst zu beweihräuchern (obwohl es mich durchaus freut), sondern aus dem einfachen Grund:
Kommenden Woche Mittwoch (28. Oktober 2026) sollen das erste Mal Aktien der Tochter "tk accelis" an der Börse gehandelt werden.
Das wurde heute von thyssenkrupp bestätigt (Quelle: Unternehmensangaben)
Und zwar nicht in Form eines Börsengangs (IPO) gegen "Cash" - sondern in Form eines "spin offs". Das ist eine Abspaltung von der Mama = thyssenkrupp.
Und die tk accelis Aktien bekommt nur, wer spätestens einen Tag vor der Abspaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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