Münchner Gericht erklärt Kiziks Patentverletzungsklage gegen Skechers für "weitgehend unbegründet"

Skechers U.S.A., Inc. ("Skechers"), das drittgrößte Schuhunternehmen der Welt und Marktführer im Bereich der "Hands-Free"-Schuhtechnologie, gab heute bekannt, dass es einen bedeutenden rechtlichen und wirtschaftlichen Sieg in einem Patentverletzungsprozess errungen hat, den Fast IP, LLC ("Kizik") vor dem Einheitlichen Patentgericht ("UPC") in München gegen Skechers angestrengt hatte.

Skechers, der Marktführer im Bereich der handfreien Schuhe, vertreibt weltweit Tausende von Modellen handfreier Schuhe unter seinen Marken "Slip-ins" und "Swift Fit". 2025 verklagte Kizik Skechers vor dem UPC wegen angeblicher Patentverletzung bei vier seiner Tausenden von handfreien Modellen. Skechers gewann in Bezug auf drei der vier Modelle, wobei es sich bei dem vierten um ein für Skechers nebensächliches und wirtschaftlich unbedeutendes Modell handelte. In seinem Urteil stellte das Münchner Gericht fest, dass die Verletzungsklagen von Kizik "weitgehend unbegründet" seien.

Die weltweit führende Position von Skechers im Bereich der Schuhe zum Hineinschlüpfen ist das Ergebnis seiner Produktinnovation, durch die die jahrhundertealte Idee von Schuhen zum Hineinschlüpfen mithilfe der firmeneigenen Technologie von Skechers in eine wahrhaft moderne Passform verwandelt wurde. Skechers hat weltweit, darunter auch in den Vereinigten Staaten, mehr als 300 Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterpatente für handfreie Schuhe erhalten und seine Patentrechte konsequent durchgesetzt.

Über SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers, "Where Comfort is a Technology", hat seinen Sitz in Südkalifornien und entwirft, entwickelt und vermarktet ein vielfältiges Sortiment an Lifestyle- und Funktionsschuhen, Bekleidung und Accessoires für Herren, Damen und Kinder. Die Kollektionen von Skechers sind in rund 180 Ländern und Gebieten über Kaufhäuser und Fachgeschäfte sowie direkt über skechers.com und mehr als 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäfte erhältlich. Als Fortune-500 -Unternehmen steuert Skechers sein internationales Geschäft über ein Netzwerk aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebspartnern. Weitere Informationen finden Sie unter about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok.

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