Weltweit 73 Paare. Für jedes Tor zertifiziert.

Der Stollenschuh "Mark of Greatness" ist ab sofort erhältlich.

Harry Kane krönte eine für seine Karriere entscheidende Saison mit der ultimativen Bestätigung seiner fußballerischen Größe dem Gewinn des Ballon d'Or am Montag, dem 26. Oktober. Skechers feiert diesen historischen Erfolg mit der Veröffentlichung von 73 Paaren des limitierten SKX_2 Elite "Mark-of-Greatness"-Stollenschuhs, die für jedes seiner 73 Tore in 65 Einsätzen für den FC Bayern München und die englische Nationalmannschaft stehen. Die Stollenschuhe, die ab heute erhältlich sind, sind von dem einzigartigen SKX_2 Elite-Stollen inspiriert, den Skechers für Harry mit echtem 24-Karat-Blattgold individuell gestaltet hat. Er gilt als der klare Favorit für den Ballon d'Or 2025/2026 und wurde bei der Zeremonie zudem zum Stürmer des Jahres gekürt. Anfang dieses Jahres erhielt er seinen zweiten Goldenen Schuh und stellte den Allzeitrekord für die meisten Tore auf, die ein Spieler für England bei einer Weltmeisterschaft erzielt hat.

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The world's greatest wears Skechers. Ballon d'Or winner, Harry Kane holds the limited-edition "Mark of Greatness" boot.

"Den Ballon d'Or nach einem so unvergesslichen Jahr voller Tore, Trophäen und besonderer Meilensteine zu gewinnen, war eine unglaubliche Ehre, und diese Auszeichnung in meiner Heimatstadt entgegenzunehmen, machte es zu etwas ganz Besonderem. Der Ballon d'Or gehört genauso meinen Teamkollegen und dem Trainerstab beim FC Bayern und in der englischen Nationalmannschaft, meiner Familie und meinen Freunden sowie allen Fans auf der ganzen Welt", sagte Harry Kane, der am Samstag beim Spiel des FC Bayern gegen Dortmund den Fußballschuh SKX_2 Elite Mark of Greatness auf dem Platz tragen wird. "Dass Skechers einen maßgeschneiderten Schuh entworfen hat, um diese Leistung zu würdigen, macht es noch besonderer. Ich freue mich darauf, sie auf dem Platz zu tragen."

Jeder der 73 limitierten Fußballschuhe Mark of Greatness ist mit Harry Kanes Unterschrift, goldfarbenen Details am Skechers-"S"-Logo sowie einer goldfarbenen Sohle versehen. Die Paare werden zusammen mit einem Gedenkbuch geliefert einer Chronik von Harrys historischer Leistung aus der Perspektive von Skechers. Das Buch behandelt die 73 Tore, die seine unglaubliche Saison 2025/26 geprägt haben, und stellt die Schuhe in den Mittelpunkt, die er auf seiner Reise getragen hat. So erhalten Fans die Möglichkeit, die glanzvollen Momente, die in die Fußballgeschichte eingegangen sind, noch einmal zu erleben.

Skechers würdigte diesen Karrieremeilenstein zudem durch eine Zusammenarbeit mit dem britischen Juwelier Deakin Francis, um einen maßgeschneiderten goldenen Siegelring mit Harrys "Mark of Greatness" als Prägung zu kreieren und ihn dem Fußball-Superstar zu überreichen. Der Ring zeigt einen Löwen, der einen Schlüssel mit der Zahl 73 und den Initialen "HK" hält als Erinnerung an seine bemerkenswerte Saison 2025/26, wie im Hero-Film zu sehen ist.

"Für Skechers geht es hier um mehr als nur die Feier einer Auszeichnung; es geht darum, all das an Harry zu würdigen, was dies möglich gemacht hat: Beständigkeit, Spitzenleistung, Führungsstärke, Einfluss und die Fähigkeit, im entscheidenden Moment zu liefern", sagte Michael Greenberg, Präsident von Skechers. "Harrys Sieg ist der jüngste Beweis dafür, dass Skechers den Komfort und die Leistung bietet, die Spitzensportler auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere benötigen. Wenn der Beste der Welt Skechers trägt, ist das für Sportler aller Leistungsklassen der Beweis, dass unser Schuhwerk überall und bei jeder Spielweise überzeugt."

Der SKX_2 Elite wurde für Spieler entwickelt, die bei jedem Ballkontakt, jedem Schuss und jeder Bewegung mehr verlangen. Er kombiniert einen präzise sitzenden, maßgeschneiderten Leisten, ein anpassungsfähiges Skechers Performance Fitknit-Obermaterial, reaktionsfreudige Dämpfung Hyper Burst Pro und multidirektionale Traktion, um auf dem Spielfeld außergewöhnliche Kontrolle, Geschwindigkeit und Selbstvertrauen zu bieten.

Die limitierte Auflage von 73 Fußballschuhen SKX_2 Elite Mark of Greatness ist exklusiv bei vier Skechers Football-Handelspartnern erhältlich: 11TeamSports, Pro:Direct, Soccer.com und Unisport.

Über diese exklusive Auflage hinaus bietet Skechers Football eine breite Palette an Modellen mit Optionen für jeden Spielertyp auf jedem Untergrund. Weitere Modelle der Kollektion sind in ausgewählten Skechers-Filialen, auf skechers.com sowie bei Fachhändlern erhältlich. Fußballfans weltweit können einen Blick hinter die Kulissen der Produktvorstellungen von Skechers Football und mehr werfen, indem sie @skechersfootball auf Instagram und TikTok folgen.

Über Skechers U.S.A., Inc.

Skechers, Where Comfort is a Technology, hat seinen Sitz in Südkalifornien und entwirft, entwickelt und vermarktet eine vielfältige Palette an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung sowie Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Die Kollektionen von Skechers sind in rund 180 Ländern und Territorien über Kaufhäuser und Fachgeschäfte sowie im Direktvertrieb über skechers.com und mehr als 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäfte erhältlich. Als Fortune 500 -Unternehmen verwaltet Skechers sein internationales Geschäft über ein Netzwerk aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebspartnern. Weitere Informationen finden Sie auf about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram sowie TikTok.

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