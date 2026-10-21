Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
21. Oct 2026 / 18:16 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|RENK Group AG
|Straße und Hausnummer
|Gögginger Straße 73
|Postleitzahl
|86159
|Ort
|Augsburg
|LEI
|894500H8CNSZ53EI6K63
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
|Name
|Sitz
|Staat
|UBS Group AG
|Zurich
|CH
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Name
|N/A
5. Datum der Schwellenberührung
|20.10.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.)
|Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.)
|Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|Neu
|0,78%
|4,28%
|5,06%
|100.000.000
|Letzte Mitteilung
|0,51%
|4,06%
|4,57%
|-
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|DE000RENK730
|0
|779.884
|0%
|0,78%
|Summe
|779.884
|0,78%
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right to Recall of Lent Shares
|At any time
|1.332.776
|1,33%
|Right of Use over Shares
|At any time
|2.351.259
|2,35%
|Long Call Options
|18/06/2027
|60.000
|0,06%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|3.744.035
|3,74%
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Short Put Options
|18/12/2026 - 15/12/2028
|Physical
|245.000
|0,25%
|Right of Use over Reverse Convertible
|At any time
|Cash
|45.822
|0,05%
|Swaps on Baskets
|31/08/2027
|Cash
|250.000
|0,25%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|540.822
|0,54%
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
|Name
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|UBS Group AG
|UBS AG
|UBS Asset Management AG
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|-
|UBS Group AG
|UBS AG
|UBS Asset Management AG
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
|UBS Asset Management Holding Ltd
|UBS Asset Management (UK) Ltd
|-
|UBS Group AG
|UBS AG
|UBS Asset Management AG
|UBS Asset Management Switzerland AG
|UBS Fund Management (Switzerland) AG
|-
|UBS Group AG
|UBS AG
|UBS Americas Holding LLC
|UBS Americas Inc.
|UBS Securities LLC
|-
|UBS Group AG
|UBS AG
|UBS Switzerland AG
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
10. Sonstige Informationen
Datum
|21.10.2026
Ende der Mitteilung
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|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Renk Group AG
|Gögginger Str. 73
|86159 Augsburg
|Germany
|Internet
|https://www.renk.com/