TORONTO, 21. Oktober 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) ("Rock Tech" oder das "Unternehmen") hat Andreas Rickert, Gründer von Phineo und eine hoch angesehene Unternehmerpersönlichkeit mit einem etablierten Netzwerk in der deutschen Wirtschafts-, Investitions- und Philanthropie-Szene, als externen strategischen Berater gewinnen können. Die Ernennung stärkt das strategische Netzwerk von Rock Tech, während das Unternehmen seine Geschäftsziele vorantreibt und Möglichkeiten für langfristige Partnerschaften und Investitionen erschließt.

Andreas Rickert PHINEO / Jörg Farys

Andreas Rickerts berufliche Laufbahn umfasst unter anderem Stationen bei McKinsey und der Weltbank. Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Wirtschaft und Investitionen bringt er eine wertvolle Kombination aus unternehmerischer Perspektive, bewährten Beziehungen und einem starken Engagement für die Unterstützung von Unternehmen und Ideen mit, die eine wichtige, positive Wirkung erzeugen. In seiner beratenden Funktion wird er zur strategischen Positionierung des Unternehmens beitragen, den Austausch mit relevanten Geschäftsakteuren fördern und dabei helfen, Beziehungen zu potenziellen strategischen Partnern aufzubauen und zu pflegen.

Diese Entscheidung spiegelt das Bestreben von Rock Tech wider, ein Unternehmen zu schaffen, das wirtschaftliche Chancen mit einem sinnvollen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft verbindet. Durch die Stärkung seines strategischen Netzwerks will das Unternehmen seine langfristigen Ziele vorantreiben und mit Partnern zusammenarbeiten, die seine Vision und seine Werte teilen.

"Starke Unternehmen basieren nicht nur auf soliden wirtschaftlichen Grundlagen, sondern auch auf einem klaren Sinn für ihre Zielsetzung und die Wirkung, die sie erreichen können" sagte Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. "Wir teilen mit Andreas Rickert die Überzeugung, dass die Wirtschaft ein starker Motor für positiven Wandel sein kann. Seine unternehmerische Erfahrung, sein breites Netzwerk in der deutschen Wirtschafts- und Investitionsszene sowie sein Engagement für Unternehmen mit nachhaltiger Wirkung machen ihn zu einem starken strategischen Partner für uns."

Andreas Rickert erklärte: "Ich bin davon überzeugt, dass die vielversprechendsten Geschäftsmöglichkeiten diejenigen sind, die unternehmerischen Ehrgeiz mit dem Potenzial verbinden, wirklich etwas zu bewirken. Die Vision von Rock Tech und sein Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft machen das Unternehmen zu einem überzeugenden Projekt, das es zu unterstützen gilt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und meine Perspektive einzubringen, während das Unternehmen seine Ziele weiterverfolgt."

Andreas Rickert wird Rock Tech in beratender Funktion zur Seite stehen, strategische Unterstützung leisten und das Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit potenziellen Investoren und strategischen Partnern im Einklang mit seinen geschäftlichen Prioritäten unterstützen.

Im Namen des Unternehmens,

Mirco Wojnarowicz

CEO

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen - für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben, Deutschland (24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario, Kanada (ca. 30.000 Tonnen Lithiumsalze p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Für weitere Informationen:

Claudia Wedemann, Senior Director, External Affairs & Communications,

press@rocktechlithium.com, +49 2102 894 1122,

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN.

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Certain statements contained in this news release constitute "forward-looking information" under applicable securities laws and are referred to herein as "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as "expects", "anticipates", "plans", "predicts", "believes", "estimates", "intends", "targets", "projects", "forecasts", "may", "will", "should", "would", "could" or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to Rock Tech's opinions, beliefs and expectations regarding the Company's business strategy, development, exploration opportunities, projects as well as the impact of Mr. Rickert's services on the Company's partnerships and investments and the Company's plans and objectives of management for the Company's operations and properties.

The forward-looking information in this news release is based on several key assumptions and material factors. The forward-looking information also assumes favorable market conditions for lithium. Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements, including general business, economic, competitive, political and social uncertainties; delay or failure to receive regulatory approvals; changes in project plans; the risk that regulatory approvals may not be obtained on the anticipated timeline or at all; and risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's public disclosure documents available under its profile on SEDAR+. No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

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