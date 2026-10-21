Die Friedrich-Vorwerk-Aktie springt am Mittwoch bis zum Mittag um gut 11% nach oben und erreicht damit das höchste Niveau seit Anfang September. Auslöser ist die erneute Anhebung der Jahresziele, von der auch Großaktionär MBB mit einem Plus von gut 7% profitiert. Trägt die operative Stärke den Kurs weiter, oder sprechen die rückläufigen Aufträge dagegen? Prognose erneut angehoben Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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