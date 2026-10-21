Die allgemeine Verfügbarkeit bietet berechtigten Unternehmen mehr Flexibilität durch Zahlungsziele von 30 Tagen netto, einen eigenen Geschäftskreditrahmen und eine optimierte Kontenabstimmung

TreviPay, ein globaler Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Pay By Invoice für berechtigte Walmart-Business-Kunden bekannt. Nach einer ersten Pilotphase bietet die erweiterte Verfügbarkeit mehr Unternehmen eine neue Möglichkeit, Einkäufe und Zahlungen online sowie in Walmart-Filialen zu verwalten. "Walmart Business Pay By Invoice" bietet Zahlungsfristen von 30 Tagen netto, einen dedizierten Geschäftskreditrahmen und eine detaillierte Rechnungsstellung, die in das Einkaufserlebnis von Walmart Business integriert ist.

Walmart Business Pay By Invoice wird von TreviPay bereitgestellt und soll Unternehmen mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer geschäftlichen Einkäufe und Zahlungen bieten. Berechtigte Kunden können das Gewünschte erwerben und innerhalb von 30 Tagen netto bezahlen. So können sie ihren Cashflow für andere Prioritäten sichern und gleichzeitig den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Einkaufskontrollen und Zahlungsabgleich helfen Unternehmen zudem dabei, Einkaufsverantwortlichkeiten zu verteilen, während sie gleichzeitig den Überblick behalten und Einkaufsaktivitäten, Rechnungen, Zahlungen, Retouren und Rückerstattungen an einem Ort organisieren können.

"Einzelhändler haben die große Chance, engere Beziehungen zu Geschäftskunden aufzubauen, indem sie erkennen, dass sich deren Einkaufsbedürfnisse von denen der Verbraucher unterscheiden", sagte Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Geschäftskunden benötigen Zahlungsoptionen, Einkaufskontrollen und Zahlungsbedingungen, die auf die Art und Weise abgestimmt sind, wie ihre Unternehmen den Cashflow verwalten. Wenn Einzelhändler diese Funktionen in das Einkaufserlebnis integrieren, erleichtern sie es Geschäftskunden, bei ihnen einzukaufen und immer wieder zurückzukommen."

Die allgemeine Verfügbarkeit folgt auf eine erste Einführungsphase der von TreviPay unterstützten Lösung. Während dieser Zeit meldeten Walmart Business-Kunden eine Kundenzufriedenheitsrate von 90 mit dem Programm. Die Ergebnisse unterstreichen den Wert, Geschäftskunden mehr Flexibilität und Kontrolle darüber zu geben, wie sie einkaufen und bezahlen. "Pay By Invoice" kann Unternehmen mit komplexen Anforderungen an den Einkauf und die Buchführung unterstützen, beispielsweise:

Schulen, Hochschulen und Universitäten können Einkaufsunterlagen abteilungs- oder standortübergreifend zentralisieren, um die Budgetierung, Compliance-Anforderungen und die Vorbereitung auf Prüfungen zu unterstützen.

Gemeinnützige Organisationen können den Einkauf über Programme, Veranstaltungen oder durch Fördermittel finanzierte Initiativen hinweg organisieren, während Behörden und Organisationen des öffentlichen Sektors Einkaufs- und Zahlungsunterlagen führen können, um die Beschaffung, die Finanzberichterstattung, die Compliance und Prüfungen zu unterstützen.

Unternehmen können Waren und Verbrauchsmaterialien einkaufen und verfügen dabei über eine Zahlungsfrist von 30 Tagen, wodurch der Cashflow für andere Ausgaben geschont wird. Zudem helfen Einkaufskontrollen Eigentümern und Managern dabei, die Verantwortung für den Einkauf zu teilen und gleichzeitig die Übersicht zu behalten.

Diese Flexibilität kann auch Einfluss darauf haben, wo Geschäftskunden ihre Einkäufe tätigen. Eine TreviPay-Studie ergab, dass 51 der Geschäftskunden den Anbieter wechseln würden, wenn ein anderer Anbieter flexiblere Zahlungsbedingungen anbieten würde.

Um mehr über Walmart Business Pay By Invoice powered by TreviPay zu erfahren, besuchen Sie www.trevipay.com.

TreviPay wird außerdem führende Marken, darunter Walmart Business, auf seiner renommierten Crossroads B2B-Zahlungskonferenz vom 8. bis 10. November 2026 in Kansas City, Missouri, zusammenbringen. Crossroads bietet Inspiration und erstklassige Networking-Möglichkeiten für Führungskräfte aus den Bereichen Handel, Wachstum, Finanzen und Technologie, um die Zukunft des B2B-Handels und des Zahlungsverkehrs mitzugestalten.

Über TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice Company, ist der globale Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur für Hersteller, Einzelhändler, Reiseunternehmen und Banken. Mit unserer vollständig verwalteten Plattform, intelligenten Apps und 40 Jahren Erfahrung im Bereich Käuferanalyse helfen wir Käufern beim Einkauf und Verkäufern dabei, zu wachsen und schneller bezahlt zu werden. Hinter den Kulissen optimieren wir den Order-to-Cash-Prozess vom schnellen Kunden-Onboarding über prädiktives Marketing bis hin zu intelligenter Rechnungsstellung und Abrechnung -, alles gestützt auf KI, die sich mit jeder Transaktion weiter verbessert. Das Ergebnis sind weniger Fehler, ein höherer durchschnittlicher Bestellwert (AOV) und garantierte Zahlungsfristen (DSO). TreviPay wickelt jährlich weltweit Handelsgeschäfte im Wert von mehr als 10 Mrd. US-Dollar ab, ist in 35 Ländern tätig und wurde in zwei IDC MarketScape-Bewertungen aus dem Jahr 2026 als "Leader" in den Bereichen KI-gestützte Automatisierung der Debitorenbuchhaltung und eingebettete Zahlungslösungen ausgezeichnet sowie von der Hackett Group als führender Anbieter im Bereich der Zahlungszuordnung eingestuft. Weitere Informationen finden Sie unter www.trevipay.com.

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