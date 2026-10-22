Gold: Gold zwischen Zinsdruck und Krisennachfrage

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Inflationsdaten und Anleiherenditen senden widersprüchliche Signale für Gold. Amex Gold Mining und Axo Metals arbeiten an wichtigen Projektmeilensteinen in Kanada und Mexiko.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Amex Gold Mining Inc. und Axo Metals Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf die jüngsten Spannungen an der Straße von Hormus reagierten die Rohstoff- und Kapitalmärkte empfindlich. Der World Gold Council berichtete am 19. Oktober über höhere Ölpreise und erneut gestiegene US-Verbraucher- und Erzeugerpreisinflation. Erwartungen einer strafferen US-Geldpolitik könnten Gold kurzfristig belasten.

Gleichzeitig fielen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen, während Aktienmärkte uneinheitlich tendierten. Anleger suchten damit offenbar auch Schutz in Anleihen. Sinkende Renditen reduzieren die Opportunitätskosten von Gold, während eine höhere Verzinsung und ein festerer Dollar umgekehrt Gegenwind bedeuten können.

Die Zusammenhänge bleiben widersprüchlich: Laut World Gold Council sank der Goldpreis im September um mehr als acht Prozent, obwohl Gold-ETFs weltweit Zuflüsse von über 70 Tonnen verzeichneten. ETF-Zuflüsse garantieren keine Kursgewinne; Terminmarktpositionierungen und Realzinsen beeinflussen die kurzfristige Entwicklung ebenfalls.

Amex entwickelt Perron in Québec weiter

Amex Gold Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - entwickelt das vollständig eigene Goldprojekt Perron in Québec. Die Phase-1-Machbarkeitsstudie nennt rund 774.500 Unzen nachgewiesene und wahrscheinliche Goldreserven bei durchschnittlich 12,1 g/t. Vorgesehen sind etwa 147.000 Unzen Jahresproduktion über fünf kommerzielle Betriebsjahre mit externer Erzaufbereitung.

Für das genehmigte 40.000-Tonnen-Großprobenprogramm wird der Untertagezugang ausgebaut; am 21. September waren laut Unternehmen mehr als 75 Meter Rampe aufgefahren. Die zusätzliche Rosé-Zone besitzt noch keine abgegrenzte Ressource. Zeitpläne für Großprobe und Produktion hängen von Genehmigungen, Finanzierung und technischer Umsetzung ab.

Axo meldet Fortschritte in Sonora

Axo Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-corp/ - übernahm nach Unternehmensangaben im Januar 2026 Sapuchi Minera mit dem Goldprojekt San Antonio im mexikanischen Sonora. Genannt werden 576.000 Unzen angezeigte und 544.000 Unzen vermutete Goldressourcen. Ressourcen sind keine Reserven; ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist damit noch nicht nachgewiesen.

Das Bohrloch SOSAP-26-039 ergab 8,15 g/t Gold über 18 Meter zwischen Bohrmeter 18 und 36; die wahre Mächtigkeit ist nicht bestätigt. Die Umweltbehörde SEMARNAT genehmigte im Juli die Umweltverträglichkeitserklärung; ergänzende Landnutzungsgenehmigungen waren für bestimmte Bereiche noch offen. Hinzu kommt das Kupferprojekt La Huerta.

Fazit: Amex Gold Mining und Axo Metals vor Meilensteinen

Das Marktumfeld bietet Gold trotz Zins- und Währungsrisiken strukturelle Unterstützung. Amex arbeitet am Großprobenprogramm, Axo an Bohrungen und Genehmigungen. Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend. Goldaktien unterliegen erheblichen geologischen, operativen und marktabhängigen Risiken und bieten keine Kurssicherheit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Amex Gold Mining https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-gold-mining-inc/ und Axo Metals https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-metals-corp.

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Quellen: World Gold Council, 19.10.2026: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/10/weekly-markets-monitor-bonds-back-room

World Gold Council, 05.10.2026: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/10/weekly-markets-monitor-out-ordinary

Amex, NI 43-101 Machbarkeitsstudie 2026: https://www.amexexploration.com/images/PDF/2026/tech_report/NI_43-101_TR_-_2026_FS_-_Amex_-_Perron_1_compressed.pdf

AMEX-Meldung, 21.09.2026: https://amexgoldmining.com/news/2026-news/amex-gold-mining-provides-update-on-development-activities-a2026-09-21-040503

Intro Bild: Amex Gold Mining

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Emittenten: Amex Gold Mining Inc. (TSXV: AMX) und Axo Metals Corp. (TSXV: AXO). Die entgeltlichen IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 20.10.2026: Weder die Autorin Ingrid Heinritzi noch SRC halten Aktien, Optionen, Long-/Short-Zertifikate oder sonstige Derivate der genannten Emittenten. Weder Amex Gold Mining noch AXO Metals ist mit 5 Prozent oder mehr an SRC beteiligt. Vorabprüfung: Die Unternehmen haben den Artikel zur Prüfung und Freigabe vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 20.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig verifiziert. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Studien und Zeitpläne setzen Finanzierung, Genehmigungen und geeignete Aufbereitungskapazitäten voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Bau-, Umwelt-, Länder-, Verwässerungs-, Goldpreis- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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