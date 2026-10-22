Jenoptik hebt Prognsoe an, Leifheit senkt Prognose - so lässt sich Gestern bei den beiden Unternehmen zusammenfassen. Die einen reiten die Ki-Halbleiterwelle, die anderen kämpfen mit Konsumflaute und hausgemachten Problemen. Und die Börse eskomptiert Erfolg - mit 100% Plus in einem Jahr - und Misserfolg - mit rund 30% Minus in einem Jahr. Aber nichts ist an der Börse in Stein gemeisselt. Heute Gewinner und Morgen? Und genauso kann der Verlierer von heute sich neu erfinden, verschlanken, wieder wettbewerbsfähig werden und eine spannende Turn-around-Story liefern. Momentan sieht es jedoch danach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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