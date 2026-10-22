Steyr Motors handelt gestern bei 35,60 Euro zum XETRA-Schluss. Warum nicht näher an den 39,00 Euro Übernahmeangebot? Red Cat legte ein Barangebot von 39,00 Euro je Aktie vor und der Hauptaktionär, wenn auch nur mit rund 15%, hat bereits zugesagt. Die Steyr Motors AG steht möglicherweise vor einem Eigentümerwechsel, der aktuelle Kurs zeigt jedoch ein gewisses Zweifeln des Kapitalmarktes. Und gestern gab es dann von der "Übernahmefront" etwas Neues - BCA oder Business Combination Agreement. Und das ist nach Ansicht einiger durchaus schwach - wenn sich die Standortgarantie gerade mal auf 3 Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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