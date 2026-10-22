Der Donnerstag beginnt mit einem Widerspruch. An der Wall Street kletterte der Nasdaq 100 am Vorabend um gut ein Prozent, weil die Hoffnung auf eine robuste Nachfrage rund um künstliche Intelligenz neue Nahrung bekam. In Asien wollte diese Zuversicht niemand teilen, der Hang Seng verlor fast drei Prozent, der Nikkei knapp zwei Prozent. Für den DAX signalisierten Broker vor dem Xetra-Start ein leichtes Minus, nachdem der Index am Mittwoch zwar ein Vierwochenhoch erreicht hatte, aber erneut unter seiner 50-Tage-Linie geschlossen hatte. Für Gesprächsstoff ist trotzdem reichlich gesorgt. Meta und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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