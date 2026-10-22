Die 3M-Aktie bekommt Rückenwind von steigenden Gewinnen, besseren Margen und einer neuen Partnerschaft mit Amazon. Trotz der jüngsten Fortschritte wird der Industriekonzern an der Börse vergleichsweise günstig bewertet. 3M stellt unter anderem Industrieprodukte, Sicherheitsausrüstung und Materialien für technische Anwendungen her. Nach einer längeren Phase der Skepsis liefert das Unternehmen zunehmend Argumente, die für eine Neubewertung der Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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