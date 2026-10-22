Die vorläufigen Q3-Zahlen von Leifheit spiegelten die anhaltende Marktschwäche wider: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 4,9% auf EUR 52,8 Mio., das EBIT lag leicht im negativen Bereich. Vor dem Hintergrund eines anhaltend schwachen Konsumumfelds forciert das Management sein FOCUS-Programm, das im GJ26 mit Einmalkosten von ca. EUR 7 Mio. und Programmgesamtkosten von bis zu EUR 9,6 Mio. verbunden ist. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Abläufe zu straffen und ab dem GJ28 jährliche Einsparungen von mehr als EUR 8 Mio. zu erzielen. Nach der zweiten Senkung der Guidance für das GJ26 reduzieren wir unsere Schätzungen für die GJ26 und GJ27 deutlich. Zwar bleibt das kurzfristige Ergebnis unter Druck, das Programm sollte jedoch die langfristige Profitabilität stärken. Die Dividendenrendite von über 10% sollte durch die zum Jahresende erwartete Netto-Cash-Position von mehr als EUR 15 Mio. gedeckt sein. Wir bestätigen unser BUY-Rating, senken jedoch unser Kursziel auf EUR 17,50, was einem Aufwärtspotenzial von 76% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag





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