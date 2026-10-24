Aktienmärkte sind von Angst, Vorsicht geprägt. Gegen meist hervorragende Quartalsergebnisse gewinnt derzeit die zu hohe Erwartungshaltung, Zweifel an der Profitabilität der riesigen KI-Investitionen, anziehende Ölpreise, militärische Drohkulisse gegen Iran durch einen weiteren Flugzeugträger des orangenen Mannes. Überraschenderweise verzichtet Trump auf die Chance mit Erfolgsmeldungen - Waffenruhe Ukraine, Vereinbarung mit dem Iran - möglicherweise das drohende Midterm-Desaster noch zu drehen. Der Diesel-Deal mit Putin brachte zwar Presse, aber keine Wirkung auf die wahlbeeinflussenden Dieselpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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