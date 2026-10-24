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WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA
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23.10.26 | 17:35
28,450 Euro
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AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE28,450-1,66 %
COREWEAVE INC48,640+0,40 %
HENSOLDT AG84,02+0,21 %
JENOPTIK AG37,440-2,25 %
LEIFHEIT AG9,460+0,85 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE SE34,0000,00 %
MUTARES SE & CO KGAA28,500+2,89 %
ORACLE CORPORATION112,50-0,12 %
PNE AG5,380-2,18 %
RENK GROUP AG36,315-2,05 %
RHEINMETALL AG1.019,00+0,39 %
TKMS AG & CO KGAA82,90-2,36 %
VONOVIA SE16,565-0,12 %
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