Die Renk-Aktie bleibt auf dem absteigenden Ast. Trotz eines positiven Montagshandels belaufen sich die Verluste in dieser Woche schon wieder auf über -4%. Der Rüstungstitel notiert auf dem tiefsten Stand seit dem 07. April 2025 und hat in diesem Jahr fast -40% an Wert verloren. Das belastet den Kurs und so sollten sich Anleger nun verhalten. Rheinmetall und CSG ziehen die Branche nach unten Ein wesentlicher Belastungsfaktor ist die miserable Stimmung ...

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