Die Renk-Aktie bleibt auf dem absteigenden Ast. Trotz eines positiven Montagshandels belaufen sich die Verluste in dieser Woche schon wieder auf über -4%. Der Rüstungstitel notiert auf dem tiefsten Stand seit dem 07. April 2025 und hat in diesem Jahr fast -40% an Wert verloren. Das belastet den Kurs und so sollten sich Anleger nun verhalten. Rheinmetall und CSG ziehen die Branche nach unten Ein wesentlicher Belastungsfaktor ist die miserable Stimmung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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