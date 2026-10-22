Die Infineon-Aktie bleibt nach dem jüngsten Ausverkauf angeschlagen und notiert aktuell bei 51,66 €. In meiner Analyse vom vergangenen Freitag hatte ich nach dem erneuten Verkaufssignal eine Fortsetzung der Korrektur bis 50,69 € und gegebenenfalls zur langfristigen Aufwärtstrendlinie favorisiert. Das erste Abwärtsziel wurde inzwischen nahezu punktgenau erreicht, doch eine überzeugende Gegenbewegung lässt weiterhin auf sich warten. Stattdessen pendelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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