Die Nestlé-Aktie legt am Donnerstag im frühen Handel um 1,8% zu und nimmt damit Kurs auf das bisherige Jahreshoch aus dem Juli. Auslöser sind Wachstumszahlen zum dritten Quartal, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Damit stellt sich die Frage: Beginnt bei dem Schweizer Nahrungsmittelkonzern tatsächlich die operative Wende? Wachstum übertrifft Erwartungen Nestlé hat mit seinen Wachstumszahlen die Analystenerwartungen übertroffen, und der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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