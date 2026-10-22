Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag am späten Vormittag schwächer. Der Leitindex SMI ist indes seit Anfang Monat auch sehr gut gelaufen. Bis am Vortag resultierte ein Plus von über 900 Punkten innert knapp 3 Wochen. Somit kommen eine gewisse Übersättigung und entsprechende Gewinnmitnahmen kaum überraschend. Prägend für den hiesigen Handel sind die gegenläufigen Kursentwicklungen der beiden Schwergewichte Nestlé und Roche nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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