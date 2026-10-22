In Hannover springt der Investor für das Tiefengeothermie-Vorhaben von Enercity ab. Für die Fernwärme will der Versorger alternative Quellen wie Biomasse und Wärmepumpen einsetzen. Das von Enercity und Eavor geplante Tiefengeothermieprojekt in Hannover-Lahe zur Versorgung der Fernwärme ist gescheitert. Wie Enercity mitteilte, will Eavor nicht mehr die Rolle des Investors und Projektentwicklers für das Projekt übernehmen. Trotz intensiven Gesprächen in den vergangenen Monaten über alternative Umsetzungsmöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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