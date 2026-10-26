Im neuen Unternehmen Enerses Wärme bündeln Enercity Contracting und Stadt.Energie.Speicher ihr Know-How, um Großwärmepumpen deutschlandweit schneller in Nah- und Fernwärmenetze zu bringen. Die Enercity Contracting GmbH und die Stadt.Energie.Speicher GmbH haben das gemeinsame Tochterunternehmen Enerses Wärme GmbH gegründet. Die langjährige Erfahrung von Enercity Contracting in der Verwirklichung und im Betrieb von Wärmeversorgungslösungen soll sich mit dem Energiekonzept-Know-how von Stadt.Energie.Speicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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