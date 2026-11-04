Hannovers Energieerzeuger Enercity realisiert eine weitere Power-to-Heat-Anlage in Hannover mit 100 MW Leistung. Sie dient der Aufnahme von erneuerbarem Strom für die Fernwärme. Enercity hat in Hannover mit dem Bau einer Power-to-Heat-Anlage mit 100 Megawatt (MW) elektrischer Spitzenleistung begonnen. Das Energieunternehmen investiert rund 15 Millionen Euro in die Anlage, die künftig die größte ihrer Art in Niedersachsen sein soll. Die Inbetriebnahme ist zur Heizsaison 2027/28 geplant.Die neue Power-to-Heat-Anlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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