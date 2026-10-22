Karbon-X (OTCQB: KARX) beschleunigt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Umstellung auf margenstarke Geschäftsbereiche: Die Bruttomarge steigt auf 32 %, der operative Cash-Burn sinkt um 55 % und die abgegrenzten Umsatzerlöse erreichen 4,3 Mio. $

Die abgegrenzten Umsatzerlöse steigen um 13 %, während bei der globalen Projektentwicklung und auf den Umweltmärkten weitere Fortschritte erzielt werden

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" oder das "Unternehmen"), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, gab heute nach Einreichung seines Quartalsberichts auf Formular 10-Q seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende: 31. August 2026) bekannt.

Das Quartal war geprägt von einer deutlichen Steigerung der Bruttomarge auf 32 %, einer Verringerung des Nettomittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit um 55 % sowie einer anhaltenden Dynamik bei der internationalen Projektentwicklung und bei Beratungsaufträgen.

Durch disziplinierte Umsetzung hat Karbon-X seinen Geschäftsmix in Richtung margenstärkerer, wertschöpfender Umweltberatung und Projektvermarktung verlagert und damit seine operative Grundlage für nachhaltiges, langfristiges Wachstum gestärkt.

Highlights des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2027

Deutlicher Anstieg der Bruttomarge: Die Bruttomarge stieg auf 32 % gegenüber 0,8 % im Vorjahreszeitraum, was auf eine margenstärkere Umsatzzusammensetzung zurückzuführen ist, die sich auf technische Beratung und Aktivitäten auf Projektebene konzentriert.

Disziplinierte Liquiditätsoptimierung: Der Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit sank um 55 % auf 1,2 Mio. $, verglichen mit 2,7 Mio. $ im Vorjahreszeitraum, was eine verbesserte Kapitaleffizienz und operative Disziplin verdeutlicht.

Hohe Planbarkeit künftiger Umsätze: Die abgegrenzten Umsatzerlöse stiegen zum 31. August 2026 um 13 % auf 4,3 Mio. $, verglichen mit 3,8 Mio. $ zum 31. Mai 2026, was auf eine anhaltende Nachfrage und das Engagement des gesamten Kundenstamms des Unternehmens hindeutet.

Meilensteine beim Mangrovenprojekt im Senegal: Die "ABC Mangrove Senegal"-Initiative wurde vorangetrieben, indem im Rahmen der Abnahmevereinbarung für die Pflanzzyklen drei und vier ein Vorschuss in Höhe von 540.000 $ auf die Entwicklungskosten in Rechnung gestellt wurde.

Erfolge im Bereich der kommerziellen Beratung: Ein neuer Auftrag zur technischen Beratung für ein wirkungsvolles, naturbasiertes Kohlenstoffprojekt wurde gesichert, wobei die Gebühr für die erste Phase erfolgreich eingezogen wurde.

"Die Handelsaktivitäten können von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum erheblich schwanken, und unsere Strategie zielt darauf ab, ein Geschäft mit vielfältigen kommerziellen Möglichkeiten aufzubauen", sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. "Wir bauen unsere Kompetenzen in den Bereichen Handel mit Umweltrohstoffen, Projektentwicklung und Beratungsdienstleistungen weiter aus, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung unserer Umsatzzusammensetzung und unserer betrieblichen Effizienz liegt. Auch im Laufe des Geschäftsjahres 2027 bleiben unsere Prioritäten klar: Ausbau unserer internationalen Geschäftsaktivitäten, Vorantreiben von Projekten in Richtung Kommerzialisierung und Aufbau eines stärker diversifizierten Unternehmens, das für langfristiges Wachstum positioniert ist."

Finanzüberblick und strategische Transformation

Die Ergebnisse von Karbon-X für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 spiegeln eine strategische Neuausrichtung wider: weg vom volatilen, margenschwachen Industriehandel hin zu besser planbaren, besonders wertschöpfungsstarken Verträgen in den Bereichen Umweltprojektentwicklung und Beratung.

Die strategische Neuausrichtung des Portfolios führte im ersten Quartal zu einer Bruttomarge von 32 %. Der ausgewiesene Umsatz von 343.967 $ spiegelt den geplanten Rückgang der volumenstarken, margenschwachen Industriehandelsaktivitäten wider, die im Vorjahreszeitraum einen Umsatz von 35,7 Mio. $ generiert hatten. Die Umverteilung der Ressourcen auf margenstärkere Aktivitäten hat das Bruttomargenprofil des Unternehmens deutlich verbessert und spiegelt die Fortschritte bei der strategischen Transformation wider.

Der Nettoverlust für den Berichtszeitraum belief sich auf rund 4,1 Mio. $ (bzw. 0,04 $ pro Aktie), verglichen mit 2,6 Mio. $ (bzw. 0,03 $ pro Aktie) im Vorjahresquartal. Das Ergebnis spiegelt die fortgesetzten Investitionen in den Ausbau der globalen Projektpipeline, den Aufbau kommerzieller Beratungskanäle und die Weiterentwicklung naturbasierter Initiativen hin zur Kommerzialisierung wider.

Über Karbon-X

Karbon-X ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, das Umweltrohstoffe und -attribute entwickelt, vermarktet und kommerzialisiert. Durch seine integrierten Kompetenzen in den Bereichen Projektentwicklung, Umweltmärkte und Klimalösungen verbindet Karbon-X Organisationen mit Möglichkeiten zur Unterstützung messbarer Klimawirkungen und ermöglicht so eine Klimawirkung, die keine einzelne Lösung allein erreichen könnte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Plänen und Prioritäten von Karbon-X Corp. für das Geschäftsjahr 2027, zur finanziellen Leistung, zur Geschäftsstrategie, zu Wachstumsplänen, zur Fähigkeit zur Verbesserung der Margen und der betrieblichen Effizienz, zur Weiterentwicklung des Projektportfolios sowie zur Erschließung zusätzlicher Geschäftsmöglichkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Anleger sollten die Risiken und Ungewissheiten prüfen, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Mai 2026 abgeschlossene Geschäftsjahr, im Quartalsbericht auf Formular 10-Q für die am 31. August 2026 abgeschlossenen drei Monate sowie in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen beschrieben sind.

Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Ansprechpartnerin für Medien

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Karbon-X Corp.

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QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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